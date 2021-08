Nový školský rok začne detským festivalom. Vstup je pre všetkých zadarmo!

Vedeli ste, že aj náš Kaufland Detský festival sa tento rok chystá prvýkrát do školy? Áno je to tak, pretože práve tento rok oslávi svoje 7. narodeniny! Medvedík Kuniboo a Zajko Turbo sa tak musia na vyučovanie poriadne pripraviť a zaskočiť do Kauflandu, aby si nakúpili školské potreby. Predtým, ako prvýkrát zasadnú do školských lavíc, sa však rozhodli zažiť jedno fantastické dobrodružstvo.

KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL totiž pre všetkých školákov, škôlkarov a ich rodičov pripravil 29. augusta na bratislavskom Štrkovci nádherný program, ktorý si užijú naživo nielen deti a rodičia z okolia hlavného mesta, ale pozrieť si ho budú môcť aj všetky deti na Slovensku a v zahraničí. Detský festival sa totiž bude vysielať opäť aj naživo na vám už dobre známej online Turbo TV na www.detskyfest.sk !

Zdroj: Kaufland detský festival

Program pre školákov aj škôlkarov

V nedeľu, 29. augusta vás od rána až do večera budú zabávať naši redaktori z Detských televíznych novín Terezka, Roman a Aďo spoločne s moderátormi podujatia Veronikou Hatala a Jurajom Bačom. Na pódiu sa postupne predstaví MIRO JAROŠ, KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK, PACI PAC, FÍHA TRALALA, či DÚHALKA. Stretnúť sa budete môcť aj s hrdinami vašich obľúbených seriálov z online Turbo TV – psíkom Robinom, Saškou a Jurajom Bačom, kúzelným fyzikárom Mišom, či víťazkami kuchárskej show Majster Šéfinko Kuniboo, ktoré si tentokrát zmerajú sily proti slovenským hokejistom pri varení receptu z knižky Hokejové rýchlovky. Kaufland pre vás opäť pripravil aj zábavnú „Kuniboo Kids Village“ chillout zónu, v ktorej na vás čakajú lehátka a pieskovisko, chutné bezlaktózové K-free palacinky, či Eko bludisko a hokejová zóna, spojená so súťažami a stretnutím s profesionálnymi hokejistami.

Zábava aj pre mládež a rodičov

Do roka a do dňa, povedali si Sima a Kali a tak nám obaja prídu zaspievať svoje najznámejšie hity práve na Kaufland Detský festival. Veď aj my rodičia sme veľké deti a chceme sa zabávať, čo poviete?

Zdroj: Kaufland detský festival

Koncert Kaliho budú sprevádzať šikovní malí tanečníci z River Park Dance School v coolovom oblečení pre malých i veľkých školákov Hip&Hopps®.

Zdroj: Kaufland detský festival

Naživo aj ONLINE

Ak na festival nemôžete prísť osobne, nezúfajte. Sledovať nás budete môcť celú nedeľu na online TURBO TV, stačí kliknúť na www.detskyfest.sk! Počas vysielania sme pre vás pripravili aj tipy na zdravú desiatu a kreatívne chuťovky MAJSTER ŠÉFINKA Kuniboo s foodblogerkou Terezkou Lajčiakovou, či váš obľúbený seriál Animália od spoločnosti Eset na tému bezpečnosti na internete.

Prekvapenie za prekvapením od rána až do večera

Na podujatí sa naučíme aj to, ako si správne čistiť zúbky so Všeobecnou Zdravotnou Poisťovňou, a pripravená je aj zóna bezpečnosti na internete so spoločnosťou Eset.

No a aký by to bol Kaufland Detský festival bez našich obľúbených bubeníkov z Bubnovej show Batida. Tí nás tesne pred koncertom Simy vezmú na úžasný tanečný pochod okolo ružinovského jazera Štrkovec. Chceli by ste si tieto zážitky vziať so sebou domov? Práve na tieto spomienky bude slúžiť naša fotostena, pri ktorej sa vaše deti budú môcť posadiť do kresla redaktora Detských televíznych novín a fotky vytlačiť na tlačiarňach značky Epson. Počas podujatia si samozrejme zasúťažíme, a naučíme sa aj tvoriť s kreatívnou značkou z Kauflandu Talentus®. A možno nájdeme na festivale aj malých šikovníkov, ktorí nám zaspievajú, zarecitujú alebo predvedú iný „Talentus“ aj priamo na pódiu!

Veľmi sa na vás už tešíme.

Nakoľko kapacita podujatia je limitovaná aktuálne platnou Vyhláškou 223/2021 ÚVZ SR, výbornou správou a praktickou výhodou je aj možnosť registrácie vstupu na podujatie vopred cez Predpredaj.sk. Navštívte https://detskyfest.sk/pravidla/ a dozviete sa viac. Vstup je pre všetkých zadarmo!

Viac Informácií nájdete na www.detskyfest.sk alebo na sociálnych sieťach Kaufland Detský festival.

Všetky zážitky vám naživo i online zadarmo prináša Kaufland.

