Stavba rodinného domu nebola nikdy ľahšia: Spoznajte výhody PORFIXu a vyhrajte!

Uvažujete o stavbe rodinného domu? Takého malého, skromného – na začiatok? Alebo priestranného s viacerými spálňami – pre veľkú rodinu? Alebo ste už s výstavbou začali? Nech je to tak či onak, každého, kto rieši stavbu domu, by výhra určite potešila. A presne to sa vám teraz môže stať! Spoločnosť PORFIX pripravila pre všetkých individuálnych stavebníkov súťaž, v ktorej sa hrá o 4 x 4 000 €.