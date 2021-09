Prečo potrebujeme palivové filtre? Čo je to palivový filter? Akú má funkciu?

Ak chcete udržať váš motor v bezchybnom stave, a chcete predĺžiť jeho životnosť, budete musieť používať kvalitný palivový filter. Bez neho sa do systému spaľovania paliva dostanú nečistoty, čím sa spôsobí prehrievanie, korózia, poškodenie motora a dokonca aj jeho úplné zničenie. Preto je udržanie čistého paliva kriticky dôležité.

Palivový filter chráni motor odstraňovaním častíc hrdze, špiny, farby a sadzí z paliva. Palivo prúdi do komponentu cez vstup. Nečistoty sa potom zbierajú na povrchu filtra a čisté palivo následne prúdi do zvyšnej časti systému. Vďaka tomu sú vstrekovače paliva a ostatné komponenty motora chránené pred opotrebením. Komponenty tiež môžu obsahovať ventil na vypustenie vody z paliva, ktorá sa tu hromadí vplyvom kondenzácie. Ak obsahuje vodu, bod varu sa výrazne zníži počas procesu spaľovania. Môže to viesť k tepelnému poškodeniu ako výsledok prehrievania. Dieselové motory často zahŕňajú duálny filtračný systém s primárnym filtrom na odstraňovanie veľkých častíc, a sekundárnym filtrom na odstraňovanie jemných častíc.

Obrázok palivových filtrov prevzatý z autodielyonline24.sk

Ako často je potrebné meniť filter?

Experti vo všeobecnosti odporúčajú výmenu filtra každých 30,000 - 60,000 km podľa typu motora. Takisto je potrebné zohľadniť vek a model vozidla. Novšie modely sú často viac odolné voči problémom s filtráciou.

Ak spozorujete, že palivový filter je poškodený alebo upchatý, mali by ste ho ihneď vymeniť, pretože túto súčiastku nie je možné opraviť.

Bežné znaky poškodeného palivového filtra:

Problémy so štartovaním. Cez motor bude prúdiť menej paliva, ak je súčiastka upchatá. Môže to spôsobovať problémy so zapaľovaním.

Zhasínanie. Tiež je to spôsobené zníženou dodávkou paliva, čoho dôsledkom je strata výkonu.

Vynechávanie valcov motora. Ak sú narušené procesy vstrekovania a spaľovania, valce motora môžu začať vynechávať.

Zvýšená spotreba paliva.

Nepríjemný zápach z motora.

Ako vymeniť palivový filter

POZOR: V rámci tohto procesu si nasaďte bezpečnostné okuliare a rukavice.

Zjednodušený návod, krok po kroku:

Pozrite sa do návodu na používanie auta a nájdite presné umiestnenie súčiastky.

Pri vypnutom motore odstráňte poistku čerpadla, aby ste ho vypli.

Zapnite motor pre uvoľnenie tlaku.

Znova ho vypnite.

Odstráňte svorku filtra odskrutkovaním upevňovacích prvkov.

Odpojte vstupnú a výstupnú hadičku.

Odstráňte a vymeňte filter.

Znova zostavte hadičky, svorku a čerpadlo.

Nakoniec naštartujte motor a skontrolujte oblasť pre možné úniky.

