Kino pod hviezdami si pripomína 100 rokov slovenského filmu a vzdáva poctu zosnulému Milanovi Lasicovi

Nenahraditeľná osobnosť slovenskej kultúry Milan Lasica sa pred uvedením snímky prihovorí z plátna spomienkami z nakrúcania tohto kultového filmu. „Neviem, či tento film je naozaj nadčasový. To sa ukáže, ak bude mať nejaký ohlas, keď ho budú diváci teraz vidieť,“ zaznie z krátkeho videa.

Komédiu Dušana Rapoša o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere si fanúšikovia slovenského filmu budú môcť pozrieť ako vyvrcholenie programu.

„Zosobňoval človeka kultivujúceho našu spoločnosť. Váhou svojej osobnosti a autority sa vždy postavil za správnu vec a nebál sa poukazovať na najpálčivejšie problémy našej spoločnosti. Prostredníctvom svojho jedinečného humoru úsporného na slová, ale mimoriadne výstižného a vypointovaného, dokázal vždy odhaliť pravdu v celej jej jednoduchosti,“ hovorí prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Wanda Adamík Hrycová o Milanovi Lasicovi, ktorý s ňou Kino pod hviezdami pred rokom slávnostne uviedol.

Zdroj: Kino pod hviezdami

Organizátori Kina pod hviezdami rozšírili tohtoročnú prehliadku filmov o ďalšie mesto. Okrem Bratislavy si budú môcť milovníci kina vychutnať slovenské filmy aj v Košiciach. „Veľmi by som chcela poďakovať primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi za podporu a za to, že nám umožnil uskutočniť toto podujatie priamo v srdci bratislavského Starého Mesta. Taktiež moja vďaka patrí primátorovi Košíc Jaroslavovi Poláčekovi a županovi Košického samosprávneho kraja Rastislavovi Trnkovi za to, že sa nám vďaka nim podarilo tento rok uviesť Kino pod hviezdami aj mimo Bratislavy, v metropole východu Košiciach. Verím, že východniari túto aktivitu ocenia a prídu do Kulturparku v hojnom počte,“ dodáva Wanda Adamík Hrycová.

Zdroj: Kino pod hviezdami

Pri príležitosti okrúhleho jubilea – 100 rokov slovenského filmu – otvorí Kino pod hviezdami Jakubiskova Tisícročná včela. Divácky úspešný slovenský film videlo vyše milióna divákov a bol to druhý hraný film, ktorý vybrali do súťažnej sekcie benátskeho festivalu. Program bude pokračovať Učiteľkou – dielom Jana Hřebejka, ktorému sa vo svetovej kinodistribúcii mimoriadne darilo. Milovníci romantickej komédie si prídu na svoje snímkou otca a syna Staviarských Loli Paradička. Ukončenie Kina pod hviezdami bude patriť už spomínanému Utekajme, už ide! Dušana Rapoša. Táto komédia je prvým slovenským filmom po roku 1969, v ktorom si Milan Lasica zahral väčšiu úlohu. V epizódnej úlohe sa objaví aj Július Satinský a ďalšie herecké legendy, ako Marián Zednikovič či Andrej Hryc.

Zdroj: Kino pod hviezdami

KINO POD HVIEZDAMI 2021

TISÍCROČNÁ VČELA

Bratislava: 3. 8. Hlavné námestie, Košice: 9. 8. Kulturpark

UČITEĽKA

Bratislava: 4. 8. Hlavné námestie, Košice: 10. 8. Kulturpark

LOLI PARADIČKA

Bratislava: 5. 8. Hlavné námestie, Košice: 11. 8. Kulturpark

UTEKAJME, UŽ IDE! Pocta MILANOVI LASICOVI

Bratislava: 6. 8. Hlavné námestie, Košice: 12. 8. Kulturpark

