Art Film Fest slávnostne ocenil Petra Nárožného i Jaroslava Siakeľa

Cenu Hercova misia festival odovzdáva hereckým osobnostiam s výrazným prínosom v oblasti filmového herectva. Na 28. ročníku Art Film festivalu ju z rúk Milana Kňažka prevzal jeho priateľ a kolega, český herec Petr Nárožný. Ten je známy najmä z komediálnych úloh vo filmoch Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Marečku, podejte mi pero (1976), Což takhle dát si špenát (1977), alebo z obľúbenej rozprávky S čerty nejsou žerty (1984). Detskému publiku viacerých generácií je jeho hlas známy z televíznych seriálov o Machovi a Šebestovej či opičej slečne Žofke. Na festivale osobne uviedol snímku Útek zo seriálu (1989).

„Je to sto rokov, čo americký Slovák Jaroslav Siakeľ nakrútil nemý film Jánošík. Je to sto rokov od vzniku slovenskej kinematografie, vďaka Slovákovi, ktorý sa vysťahoval do Ameriky a spozoroval, že vznikol film. Je veľmi dôležité, aby sme si pripomenuli toto výročie i tento film,“ povedal prezident festivalu Milan Lasica. Cenu z jeho rúk prevzal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. „Je to pocta prvému dlhometrážnemu hranému filmu a celej slovenskej kinematografii, ktorá má k dnešnému dňu 550 hraných celovečerných filmov. Dobrou správou je aj to, že ďalších 40 čaká na svoju premiéru. Ďakujem za všetkých filmárov,“ povedal pri tejto príležitosti Dubecký.

Hostí úvodného ceremoniálu prišla pozdraviť aj ministerka kultúry SR Natália Milanová, ktorá nad festivalom prevzala záštitu. Umelecký riaditeľ Art Film Festu Peter Nágel v závere oficiálneho otvorenia festivalu poďakoval celému realizačnému tímu, že sa aj napriek neistej pandemickej situácii, ktorá zasiahla celý svet, podarilo za rekordne krátky čas celý festival zorganizovať. Zároveň uviedol najnovší film režiséra Martina Šulíka Muž so zajačími ušami.

28. ročník Art Film Festu v Košiciach potrvá do 27. júna 2021 a hoci vo všetkých kinách platia protipandemické opatrenia, jednotlivé filmové predstavenia sa tešia dobrej návštevnosti a pozornosti zo strany divákov. Viac informácií o programe podujatia je k dispozícii na jeho webstránke (www.artfilmfest.sk).

