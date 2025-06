Známeho herca zradilo zdravie: ZLOMENÁ kosť, INFEKCIA a ZRUŠENÉ predstavenie!

(Zdroj: TV Nova)

Všetko sa začalo vlani v septembri, keď si Nárožný v hotelovej kúpeľni zlomil stehennú kosť. Po operácii a náročnej rehabilitácii veril, že sa po deviatich mesiacoch opäť postaví na divadelné dosky. Návrat bol naplánovaný na 7. júna v Divadle Lucie Bílej, kde mal účinkovať v komédii V Paríži by som ťa nečakala, otecko. „Mám z toho rešpekt, preto si už teraz oprašujem scenár. Nepotrebujem si pripomínať texty, pamäť mi slúži dobre, ale trénujem pohyb – sadanie, vstávanie, otočky,“ priznal pred časom herec.

Lenže optimizmus vystriedalo sklamanie. Po absolvovaní rehabilitácií v Beroune sa u neho objavila infekcia, kvôli ktorej musel znovu nastúpiť do nemocnice. Zdravotný stav mu napokon nedovolil vrátiť sa na javisko, píše český denník Blesk. „Veľmi sa tešil, ale uznal, že to ešte nezvládne. Dohodli sme sa, že počkáme do septembra,“ potvrdil Václav Hanzlíček, šéf agentúry Harlekýn, ktorá herca zastupuje.



Nárožný mal po nehode zložité obdobie. Len krátko pred pádom totiž podstúpil výmenu bedrového kĺbu na tej istej nohe.posťažoval sa s nadhľadom herec. Aj keď sa zatiaľ na javisko nevráti ako herec, diváci ho predsa len uvidia. V Divadle Lucie Bílej sa 7. júna zúčastní aspoň talkshow „Biely večer s Petrom Nárožným“, kde bude rozprávať historky zo života. Formát nevyžaduje fyzickú aktivitu, čo je v tejto fáze rekonvalescencie ideálne.

Jeho fanúšikovia tak nemusia zúfať. Legendárny herec sa divadla nevzdal, len potrebuje ešte trochu času. V jeho veku je zlomenina stehnenej kosti veľmi vážna záležitosť, no ako poznáme Petra Nárožného – humor a pevná vôľa mu nikdy nechýbali.