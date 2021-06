Prinútila kríza Silviu Šarköziovú zmeniť povolanie?!

“Tento krásny autobus sme mali možnosť stretnúť v utorkovom Teleráne, kde sme boli ako hostia a veľmi sa teším, že som si mohla vyskúšať sedieť za volantom. Bola to super skúsenosť, no rozbehnúť sa s ním by som sa asi neodvážila (smiech)” vysvetlila Silvia Šarköziová.

Cigánski Diabli boli hosťami utorkového Telerána, kde prezradili ako trávili koronakrízu bez pódií a divákov a taktiež aj to, čo chystajú ďalej. Zaujímavé je určite turné po slovenských kaštieľoch, kde prinesú divákom nielen svoju skvelú hudbu ale aj potešenie chuťových pohárikov v rámci komplexného gastro-hudobného zážitku.

“Ak práve nehráme, vždy vyhľadávame krásne priestory s dobrou kuchyňou, keďže jedlo je našou najväčšou záľubou hneď po hudbe. A o to viac nám chuti hneď po koncerte, preto nám napadlo, prečo tieto dve, najlepšie veci na svete, nespojiť do jedného?” Prezradil nám Štefan Picúr Banyák, primáš orchestra Cigánski Diabli.

Zdroj: Cigánski diabli

Užiť si toto netradičné spojenie môžete aj vy, už v od júla v týchto mestách:

Theresia Chateau Kaštieľ, Bernolákovo

9.3.2021 19:00

RVS Kaštieľ, Studené

25.7.2021 13:00

Poľovnícky Kaštieľ, Palárikovo

29.7.2021. 19:00

Csarda Aranykárasz, Vrakuň

7.8.2021 19:00

Hotel Gino Park Palace, Považská Bystrica

8.8.2021. 19:00

Kaštieľ Dezasse, Jaslovské Bohunice

13.8.2021. 19:00

Vstupenky na Predpredaj.sk

- reklamná správa -