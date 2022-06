Bolestivý ÚRAZ Cigánskeho Diabla: ŠMYKOL SA v kúpeľni a... Kapela ruší koncerty!

BRATISLAVA - Keď sa povie Cigánski Diabli, mnohým automaticky napadne krásna Silvia Šarköziová. Tá je síce neodmysliteľnou súčasťou a veľkou ozdobou zoskupenia, no veľmi dôležitým členom je aj Štefan Picur Banyák. No a práve kvôli nemu sa aktuálne museli rušiť koncerty. Primáš sa totiž šmykol v kúpeľni a... Bolestivo sa zranil!

Primáš je nenahraditeľným elementom každej kapely. Je vedúcim hudobníkom, ktorý usmerňuje aj ostatných členov. Túto úlohu v skupine Cigánski Diabli zastáva Štefan "Picur" Banyák. A ak on z nejakého dôvodu nemôže vystúpiť, problém má celý zvyšok zoskupenia. No a práve to sa nedávno stalo.

Picur mal totiž nepríjemný úraz, kvôli ktorému hudobníci museli rušiť naplánované vystúpenia. Huslista si totiž poranil ruku. Ako nám prezradil, išlo o nehodu v kúpeľni. „Pošmykol som sa pri vystupovaní z vane,“ prezradil pre Topky.sk Banyák. „Natiahol som si sval a silno sa udrel, našťastie to však nie je zlomené,“ pokračoval primáš.

No aj napriek tomu, že nejde o fraktúru, huslista s poranenou rukou hrať nemôže. „Doba liečenia je 2 týždne s ortézou, potom ma čaká kontrola a uvidí sa, čo ďalej. Avšak dúfam, že už bude dobre a konečne môžem opäť hrať,“ dúfa cigánsky diabol, pre ktorého je hudba všetkým. My mu prajeme skoré uzdravenie!