3 x rýchlo a chutne: Vyskúšajte tipy od známych foodblogerov

Veggie špagety alla puttanesca od Surovej dcérky

Bez lepku

SUROVINY:

4 PL olivového oleja

4 strúčiky cesnaku

1 čerstvá čili paprička

200 g zelených a čiernych olív

25 g kapár

15 ml šťavy z kapár

120 g rozpolených cherry rajčín

1,5 g nori riasy alebo ½ papiera na sushi

100 ml bieleho vína

70 g koncentrovaného rajčinového pretlaku

30 ml balzamikového octu

400 g celých lúpaných paradajok

250 g borlotti alebo červenej fazule

hrsť bazalky

soľ, čierne mleté korenie

25 ml citrónovej šťavy

¼ ČL jedlej sódy

300 g kukuričných špagiet K-free

POSTUP:

1. Nastrúhajte cesnak, nakrájajte olivy a rajčiny. Polovicu nori papiera na sushi pomeľte v mlynčeku na kávu. Ak máte vločkové nori riasy, nemusíte ich mlieť.

2. V hlbokej panvici zohrejte olivový olej, pridajte nastrúhaný cesnak a čili papričku, opekajte 2 minúty. Potom pridajte olivy, kapary aj so šťavou, cherry rajčiny, nori riasu a všetko podlejte vínom. Varte 5 minút. Pridajte koncentrovaný rajčinový pretlak, balzamiko a lúpané paradajky, tie rozpučte varechou, varte 8-10 minút. Dajte variť špagety.

3. Do panvice pridajte premytú fazuľu, bazalku a omáčku dochuťte soľou, čiernym korením a citrónovou šťavou. Aby nebola príliš kyslá, pridajte jedlú sódu, ktorá stiahne kyslosť, ale ponechá chuť citrónu. Uvarené špagety sceďte a vmiešajte do omáčky. Podávajte s čerstvou bazalkou.

Zdroj: Kaufland

Špaldové lievance od The Story of a Cake

Bez laktózy

SUROVINY:

200 g hladkej špaldovej múky

200 g K-free jogurtu

200 ml K-free mlieka

2 ČL prášku do pečiva

1/2 ČL sódy bikarbóny

2 ČL mletej škorice

2 PL kokosového cukru

2 väčšie vajcia

150 g jogurtu K-free

2 PL mletého kokosu

cukor podľa chuti

na ozdobu čučoriedky, lieskovce, javorový sirup

POSTUP:

1. Zmiešame múku, prášok do pečiva, sódu a škoricu.

2. Samostatne zmiešame jogurt, mlieko, cukor a vajíčka. Pridáme suché ingrediencie a všetko spolu premiešame. Na panvici na rozohriatom oleji opekáme lievance z oboch strán.

3. Jogurt zmiešame s mletým kokosom a cukrom. Lievance podávame s jogurtom, čučoriedkami, orieškami a prelejeme sirupom.

Zdroj: Kaufland

Zeleninová panvička od Lenivej kuchárky

Bez lepku a laktózy

SUROVINY:

2 šalotky

2 červené papriky

300 g cherry paradajok

70 g uvarenej červenej fazule

2 strúčiky cesnaku

1 jalapeňo paprička

4 vajcia

100 g bezlaktózového cottage cheese K-free

hrsť petržlenovej vňate

panenský olivový olej K-Bio

½ ČL mletej rasce

½ ČL mletej červenej papriky

½ ČL čili korenia

soľ a čierne korenie

POSTUP:

1. Na olivovom oleji opražíme nadrobno nasekané šalotky dosklovita, pridáme nakrájané papriky a cherry paradajky a opekáme 5 minút. Pridáme nakrájané strúčiky cesnaku, rascu, červenú papriku a čili korenie, osolíme, okoreníme a podusíme ďalších pár minút.

2. Jalapeňo papričku zbavíme semienok, nakrájame nadrobno (ak nemáte radi pikantné, papričku vynechajte) a pridáme s odkvapkanou uvarenou fazuľou do panvičky, premiešame. Lyžicou spravíme do zeleninovej zmesi 4 jamky. Do každej jamky vyklepneme vajíčko, panvicu prikryjeme pokrievkou a necháme variť asi 5 minút.

3. Hotovú zeleninovú panvičku posypeme nasekanou petržlenovou vňaťou. Pridáme cottage cheese, osolíme a okoreníme. Podávame s bezlepkovým pečivom.

Zdroj: Kaufland

Náš tip: Všetko potrebné (nielen) na prípravu rýchlych receptov bez lepku a laktózy nájdete pod značkou K-free pod jednou strechou v Kauflande.

