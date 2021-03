5 tipov, ako byť fit v najpestrejších vnútroblokoch v meste

Zdroj: Čerešne living

Poznáte to. Zatvorili vám vaše fitko, telocvičňu či plaváreň, no vy by ste radi zostali fit. Žiaľ, v súčasnej dobe platí viacero obmedzení. Obyvatelia Čerešní sú však vo výhode. Vďaka najpestrejším vnútroblokom v Bratislave budú mať jedno veľké open-air fitness centrum len kúsok od domu. A to je výhoda, akú má naozaj len málokto.