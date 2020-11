Doma s deťmi? Takto zvládnete pandémiu v psychickej pohode

Zvládnuť pandémiu je náročné aj z psychického hľadiska. Psychologička vám poradí, ako na to.

Pandémia koronavírusu dostala rodičov do situácií, s ktorými doteraz nemali skúsenosti. Z mnohých sa stali popri pracovných povinnostiach aj učitelia, vychovávatelia, kuchárky a upratovači na plný úväzok. A nielen to, pandémia zapríčinila, že je odrazu zložitejšie, nájsť si čas a priestor len pre seba. Všetky tieto faktory môžu v rodine spôsobiť psychickú nepohodu, ako u rodičov, tak aj u detí. Ako to všetko spoločne zvládnuť a nezblázniť sa poradí detská psychologička Romana Mrázová.

1. Plánujte

Podľa detskej psychologičky je najzásadnejším pravidlom, ako počas pandémie zvládnuť prácu, chod domácnosti a výchovu detí, dôsledné plánovanie a stanovenie si režimu. Spíšte si spolu s deťmi pravidlá a prilepte ich napríklad na chladničku, aby ich mali stále na očiach. Dôležité je, aby sa na vytváraní týchto pravidiel deti aj samé podieľali. Nech prispejú svojimi nápadmi, tak bude pre ne ľahšie váš domáci plán dodržiavať.

Plán by mal zahŕňať rannú rutinu, čas na štúdium, prácu, prestávky na jedlo či relax, čas na TV či internet a čas pre seba. Vytvorte pravidlá pre deti, ale aj rodičov. Domáci harmonogram zapracuje do každého dňa rutinnú stabilitu, dni budú bežať plynulejšie a každý člen rodiny bude vedieť, čo ho čaká. Pomôže tak zabezpečiť, aby obe strany - rodičia aj deti, boli v týchto dňoch pod menším tlakom.

Zdroj: Generali

2. Motivujte

Dieťa je v skupine detí motivované k výkonu aj tlakom skupiny, čo pri dištančnom vzdelávaní chýba. Je preto vhodné si s deťmi vytvoriť akýsi malý odmeňovací systém. Za úspešné napĺňanie plánov dieťa odmeňujte. Nemusí ísť však o nič materiálne, práve naopak. Odmeňte ho prechádzkou, hraním spoločenskej hry alebo ho nechajte vybrať napríklad rodinný večerný film.

3. Robte veci spoločne

Nesnažte sa všetko zvládnuť sami. Zapojte do chodu domácnosti aj vaše deti. V prieskume o každodennom živote v období epidémie COVID-19 na Slovensku, ktorý uskutočnil Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v marci tohto roka, viacero matiek načrtlo, že momentálny stav vnímajú ako jedinečnú príležitosť naučiť deti činnostiam, na ktoré inak popri škole a krúžkoch nemajú čas, napr. variť, vyprať si a vyžehliť bielizeň. Domáce práce nemusia byť ničím nepríjemným a deti naučia samostatnosti. Spoločný rituál si môžete vytvoriť napríklad zo spoločného varenia večere alebo upratovanie detskej izby ozvláštnite súťažou na čas.

4. Rozprávajte sa

Zaveďte si aspoň akési "15-minútovky" venované rozhovorom o prežívaní detí, najlepšie v čase pred spaním. Urobte si spoločné zhrnutie dňa, kde si poviete, čo ste počas dňa robili, ako ste sa pri tom cítili, čo vám urobilo radosť, alebo naopak, čo vás nahnevalo, alebo z čoho ste boli smutní. Takto deťom pomôžeme nielen vyjadriť, ale aj regulovať pocity, vďaka čomu pochopia, že prežívať negatívne emócie nie je nesprávne, ale naopak normálne a že nesprávna môže byť len forma, akou ich púšťame von.

5. Nezakazujte im sociálne siete

Nezakazujte deťom sociálne siete. Je to pre nich častokrát jediná forma, ako zostať v tomto období v kontakte s ich rovesníkmi a spolužiakmi. Pre deti, obzvlášť pre adolescentov, je sociálny kontakt s ich kamarátmi, aj keď len v online priestore, veľmi dôležitý a jeho obmedzovanie môže mať za následok vznik psychických problémov. Samozrejme, aj tu si je potrebné stanoviť určité hranice a správny balans.

Zdroj: Generali

6. Čas pre seba

Trávte čas spoločne, ale doprajte si vzájomne aj chvíle iba pre seba. Je to dôležité nielen pre deti, ale aj pre rodičov.

7. Buďte menej prísni

Nedávajte sebe aj deťom príliš náročné ciele. Prípadný neúspech by mohol viesť k frustrácii a negatívnym pocitom. Uvedomte si, že obzvlášť v týchto podmienkach je náročné uspieť na všetkých frontoch ako pre vás, tak aj pre dieťa.

Pandémia koronavírusu a s tým spojené obdobie sociálneho odstupu spôsobuje mnoho problémov aj sociálne znevýhodneným rodinám a odsúva ich ešte na väčší okraj našej spoločnosti. Okrem náročnej situácie čelia aj zhoršeniu finančnej situácie, nedostatočnému technologickému vybaveniu potrebnému na online vzdelávanie detí či zlej informovanosti o aktuálnom dianí. Bez správneho vedenia presúvajú rodičia toto správanie aj na svoje deti. Všetky tieto faktory tak majú za následok uviaznutie v znevýhodnenej komunite a vznik akéhosi začarovaného kruhu.

Zdroj: Generali

Bezplatný program Učenie pre život sa odohráva v materských centrách a pomáha znevýhodneným rodinám, v ktorých žijú deti do 6 rokov. Sú to rodiny, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých rodičia nemôžu pracovať alebo je ich príjem veľmi nízky, či žijú vo vylúčených komunitách. Rozdiel oproti rodinám so zdravými deťmi a pracujúcimi rodičmi je v tom, čo môžu svojim deťom dať v podobe vzdelania a šance na lepší život. Tieto rozdiely sa však dajú zmenšiť, alebo aj úplne zotrieť. Preto sa tieto rodiny raz týždenne stretávajú v materských centrách na workshopoch a pomocou Montessori metódy sa učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Aby mali šancu prežiť dobrý život a aby ich sny neostali len snami.

Viac o programe Učenie pre život sa dozviete na https://ucenieprezivot.sk/

