Black Friday neskončil, v PLANEO Elektro trvá ešte celý týždeň

Ak ste s nákupom spotrebnej elektroniky zaváhali minulý týždeň, ešte stále môžete v 52 predajniach PLANEO Elektro po celom Slovensku alebo na www.planeo.sk nakúpiť za výhodné ceny. V týždni od 16. do 22. novembra 2020 pokračuje festival nakupovania Black Friday so zľavami až do výšky 55 %. K novým spotrebičom si na predajni môžete predĺžiť záruku až na 5 rokov. Nezabudnite využiť vernostnú kartu – pri každom nákupe sa vám na ňu v podobe bodov pripočítajú 3 percentá zo zaplatenej sumy a body si môžete neskôr uplatniť v akejkoľvek výške. Keď sa k tomu pridá doprava po prvé dvere zadarmo, alebo možnosť dopravy priamo domov, teda až tam, kde bude spotrebič stáť, nie je dôvod na ďalšie premýšľanie. PLANEO Elektro je jednoducho dobrá voľba!

Zdroj: Planeo Elektro

Nielen na vianočné upratovanie sa oplatí kúpiť robotický vysávač SENCOR SRV 6110BK, ktorý je do 22. novembra so zľavou až 50 %. Za 149 eur získate spoľahlivý spotrebič na upratovanie všetkých druhov podláh, riadený navigáciou. Ovládať ho môžete aj cez mobilnú aplikáciu.

Zdroj: Planeo Elektro

Deti sa určite potešia, keď si budú môcť cez sviatky pozrieť rozprávky na poriadne veľkom televízore. S 32 percentnou zľavou kúpite teraz v PLANEO Elektro 4K UHD SMART TV Philips – 58PUS7505/12 s uhlopriečkou 146 cm. Pozrite si jeho technické parametre.

Zdroj: Planeo Elektro

Obľúbený smartfón XIAOMI – REDMI NOTE 9 so systémom Android 10, s micro SD do 512 GB, 3 GB RAM, 64 GB pamäte, dual SIM, rýchlym nabíjaním a ďalšími užitočnými funkciami teraz kúpite lacnejší o viac ako štvrtinu. Cena 139 eur je určite zaujímavá.

Viac výhodných zliav nájdete v sieti PLANEO Elektro a na www.planeo.sk od 16. do 22. novembra 2020.

- reklamná správa -