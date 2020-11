Viete, ako si Slováci dobíjajú energiu počas cestovania autom?

„Stále sa snažíme vymýšľať nové veci, no prvoradá je vždy kvalita,“ hovorí gastromanažérka OMV, ktorá má na starosti celú ponuku jedál a nápojov na čerpacích staniciach tejto značky na Slovensku.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Čo všetko máš na starosti?

Zodpovedám za to, aby zákazníci u nás našli kvalitnú a chutnú ponuku jedál a horúcich nápojov. V skratke, mám na starosti ponuku gastra na predajniach. Dbám na to, aby bolo všetko v poriadku, no okrem toho je mojou úlohou obmieňať ponuku, aby zákazníci našli vždy niečo nové a chutné. Týka sa to nielen bagiet a teplých snackov, ktoré si možno vziať so sebou, ale aj kávy. Vlani sme tak napríklad zaradili do ponuky špeciálnu kávu Arabica Columbia, ktorá uspokojí aj tých najnáročnejších kávičkárov. Súčasťou mojej práce je aj kontrola kvality a čerstvosti priamo na čerpacích staniciach, takže nie je nič výnimočné, ak ma na niektorej z nich stretnete.

Zdroj: KUBUS

Prečo si si vybrala práve OMV?

Až doteraz som pracovala pre franšízové prevádzky rýchleho občerstvenia. Chcela som si však v segmente gastra vyskúšať niečo nové a tvorivé. Ponuka OMV ma hneď zaujala, keďže ide o stabilnú spoločnosť, ktorá je lídrom vo svojom segmente a ktorá mi umožnila realizovať moje predstavy o ponuke kvalitných a chutných možnostiach občerstvenia.

Ak by si mala vypichnúť jednu vec, ktorou na OMV prekonávate konkurenciu, čo by to bolo?

Ako veľký kulinársky prínos by som označila zapekanie bagiet v špeciálnych pieckach. Tie bagetu dokážu zohriať zvonku do chrumkava, pričom vnútro – či už je to zelenina alebo omáčka – zostávajú v pôvodnej teplote. Nedôjde tak k znehodnoteniu surovín a chuť takej bagety jednoducho stojí za to. Vďaka pieckam vieme ponúknuť aj kvalitné rýchle jedlá, ako napríklad kuracie stripsy s hranolčekmi či veľmi obľúbenú kombináciu fish & chips.

Nahliadnime teraz nachvíľu do zákulisia. Ako je to s bagetami? Pripravujete ich čerstvé alebo vám ich dodávajú už hotové?

Našou filozofiou je ponúkať čerstvé bagety, ktoré obsluha pripraví priamo na čerpacej stanici. Čerstvosťou sa to však iba začína. Nešetríme na prísadách, dodávateľov surovín si vyberáme podľa kvality. Celkovo je ponuka bagiet vystavaná tak, aby si každý zákazník našiel to svoje.

Dnes je trendom prispôsobovať chute individuálnym požiadavkám zákazníka. Je problém, ak by som si chcel bagetu vyskladať podľa mojej fantázie?

Preferencie zákazníkov samozrejme sledujeme a prispôsobujeme im ponuku. Už v minulosti sme napríklad v spolupráci s marketingovým oddelením pripravili aplikáciu, v ktorej si zákazníci mohli vyskladať bagetu presne podľa svojej chuti. Tie, ktoré oslovili najviac používateľov, sme aj skutočne zaradili do ponuky na čerpacích staniciach.

V Zamarovciach, Zelenči a pri Hybe ponúkate aj čerstvo pripravené teplé jedlá. Ako skladáte menu, aby rovnako uspokojilo hladného kamionistu, ženu, ktorá dbá na racionálne stravovanie i detských pasažierov?

Opäť ide v prvom rade o kvalitu surovín, no ponuka je okrem toho vytvorená tak, aby pokryla rôzne chute. Zákazník si tak môže pochutiť napríklad na burgri z vysokokvalitného írskeho mäsa a slovenskej žemle. Toto leto sme jedálny lístok obohatili o lososa na rôzne spôsoby a, samozrejme, nechýba ani klasická slovenská kuchyňa.

OMV okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších krajinách. Líšia sa niečím chute Slovákov?

V každej krajine sú požiadavky miestnych zákazníkov mierne odlišné. Na Slovensku prevládajú skôr tradičné chute – obložené bagety so šunkou či salámou. Čo sa mení, to je stále väčší dôraz zákazníkov na kvalitu surovín a ich čerstvosť.

Ako si teda vyberáte dodávateľov? Aké požiadavky musia spĺňať? Majú šancu aj miestni dodávatelia?

Práve lokálnych výrobcov preferujeme. Sú často veľmi kreatívni, čo sa týka chutí a spĺňajú najvyššie kritériá kvality. Samozrejme, ako veľkoodberateľ musíme brať do úvahy aj ich spoľahlivosť a schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám. Keďže potrebujeme, aby štruktúra a chuť našich výrobkov spĺňali rovnaké kvalitatívne kritériá na všetkých našich čerpacích staniciach, je dôležité, aby výrobcovia vedeli dodať svoje suroviny v potrebnom množstve.

Začiatkom leta sa v ponuke objavil mexický hotdog. Našiel si už svojich fanúšikov?

Veľmi ma teší, že práve pre mimoriadnu obľúbenosť medzi zákazníkmi sa stal súčasťou stálej ponuky. Dali sme si pri ňom naozaj záležať na výbere surovín – párky obsahujú až 95 % mäsa, čedar dovážame z Írska. Nejde o žiadny polotovar, každý jeden hotdog pripraví obsluha priamo na čerpacej stanici.

Ako sa v bežnom živote stravuješ ty?

Rada vyhľadávam nové gastro zážitky a skúšam nové veci, aby som sa mohla inšpirovať. Veľmi často som na cestách, a tak významnú časť môjho stravovania tvorí aj jedlo z čerpacích staníc OMV. Momentálne je u mňa stále jednotkou práve mexický hotdog, no už sa teším na január...

Môžeme sa tešiť na nejaké novinky?

Radšej mám moment prekvapenia. Veľmi ma teší, keď produkty ocenia zákazníci i zamestnanci na čerpacích staniciach. Môžem však už teraz prezradiť, že na január niečo chystáme. Stále sa držíme hesla, že úspech sa skrýva v jednoduchosti a vyváženosti chuti a kvality, takže sa je na čo tešiť.

Katarína Sládková

má na starosti gastro ponuku na čerpacích staniciach OMV, vrátane kávy

zodpovedá nielen za obmenu ponuky, ale i za kvalitu

predtým viedla franšízu prevádzky rýchleho občerstvenia

absolventka Ekonomickej univerzity

