Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie

Od školského roka 2020/21 bolo online vzdelávanie žiakov odborného výcviku v dm zaradené do každého ročníka ako pevná súčasť ich vzdelávacích aktivít. Keďže dm nastavila proces a zadefinovala potrebné nástroje onlinu už počas prvej vlny pandémie, bolo pre ňu v týchto dňoch možné nabehnúť na zintenzívnené online vzdelávanie prakticky takmer okamžite. To znamená, že aktuálne, v čase protipandemických opatrení, majú žiaci namiesto praktickej výučby už len online vyučovanie a samoštúdium.

Vzdelávanie, ktoré bolo možné presunúť do online formy, bolo adaptované tak, aby bolo žiakom zabezpečené riadne vyučovanie. Týmto spôsobom síce nie je možné suplovať celú odbornú prax, no podstatnú jej časť áno. Systém zaviedla dm začiatkom októbra, deň pred tým, ako minister školstva ohlásil uzatvorenie stredných škôl a prechod na dištančné vzdelávanie.

"Naše online vzdelávanie má viacero častí. Pre žiakov pripravujeme digitálne kurzy, ktoré si sami naštudujú, a následne k tomu organizujeme online výučbu cez spoločný hovor. Podľa toho, akú tému preberáme, si na hodiny prizývame aj kolegov z oddelení, ktorí sa so žiakmi delia o svoje poznatky z praxe. Snažíme sa tak aj v online prostredí udržiavať interaktivitu a aktivitu žiakov," povedala Mária Kalčok Babušová, špecialistka rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt, a dodáva: "Samozrejme, online vzdelávanie nedokáže nahradiť priamu prax vo filiálke, ale takto ju dokáže dočasne suplovať."

Vzdelávanie je rozdelené na dve časti, a to samoštúdium a webináre. Pri výučbe sa dm riadi tematickými plánmi, ktoré sú zostavené v spolupráci so školami na rok dopredu. Na online výučbe, ktorá využíva aplikácie balíka MS Office v rámci vzdelávacej platformy dm Lernwelt a prebieha každý druhý týždeň namiesto praktického výcviku, sa aktívne podieľa tím troch zamestnancov dm, ktorí sa venujú vzdelávaniu žiakov odborného výcviku. V závislosti od témy sú do procesu zapájaní aj ďalší kolegovia ako odborníci z jednotlivých oddelení. Inštruktorky odborného výcviku z filiálok sa online výučby nezúčastňujú, pretože z dôvodu prijatých vládnych nariadení je momentálne situácia vo filiálkach veľmi náročná, a preto sú od odborného online výcviku odbremenené. Naopak, online vzdelávanie žiakov na centrále zabezpečujú ich inštruktori odborného výcviku.

Po uvoľnení protipandemických opatrení sa žiaci opäť vrátia na svoje miesta praktického výcviku, pretože online svet nedokáže v plnej miere nahradiť pridanú hodnotu prezenčných foriem vzdelávania. Takisto niektoré vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti si vyžadujú zážitok, stretnutie a kreatívnu a tvorivú prácu v skupine, a to v online výučbe možné nie je. Toto posilnenie štandardného online vzdelávania, ktoré je súčasťou študijného plánu, je tak v čase protipandemických opatrení dočasné a jeho zámerom určite nie je zrušenie prezenčnej formy výučby.

Workshopy v online verzii

Do online vzdelávania dm je od tohto roka už štandardne zaradené aj drogéristické vzdelávanie. S nárastom pandémie doň boli včlenené aj ďalšie prezenčné vzdelávacie aktivity, ako napríklad workshop Štíhle procesy, úspešne online zrealizovaný začiatkom októbra, a vzdelávacia aktivita Spoločný deň, počas ktorej žiaci spoznávajú dm a to, čo ich v najbližších štyroch rokoch vo vzdelávaní v dm čaká. „Predpokladali sme, že druhá vlna pandémie príde v období, keď sa má realizovať práve tento workshop, a preto sme ho pripravili aj v online podobe. Okrem neho pracujeme aj na ďalších workshopoch v tejto forme, ako napríklad naše moduly zamerané na sortiment, ktoré sme doteraz mali prezenčne,“ hovorí Jana Hornáková, manažérka rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt.

Workshop Herbárium je naplánovaný na máj/jún 2021. Ak by ani vtedy ešte nebolo možné workshop realizovať prezenčne, je aj tento workshop pripravený tak, aby mohol byť zorganizovaný online. Čo však nie je možné do online formy adaptovať, je kreatívna aktivita ZaŽiTo-k, ktorá je naplánovaná na jar 2021. V prípade, že ju situácia neumožní zrealizovať, bude posunutá na neskôr.

Online exkurzia do centrálneho skladu

Zaujímavým webinárom, ktorý prebehol už v apríli tohto roka, bola exkurzia do centrálneho skladu. V spolupráci s kolegami z centrálneho skladu bol pre žiakov pripravený digitálny kurz, kde im bolo názorne vysvetlené, ako funguje centrálny sklad, aké oddelenia tam sú a aká je ich úloha. K tomu bol zorganizovaný aj webinár, kde im bol prostredníctvom videí centrálny sklad priblížený. Cez videoprezentáciu mali možnosť nahliadnuť aj do centrálneho skladu dm v Nemecku.

Technické vybavenie žiakov

Nástupom do dm dostáva každý žiak pridelený smartfón, ktorý bežne využíva pri práci vo filiálke, ale aj na vzdelávanie – či už cez vzdelávaciu platformu Lernwelt, alebo sa ním dokáže pripojiť na online vyučovanie. dm sa aj takto snaží zabezpečiť, aby mal každý žiak prístup k tomuto typu vyučovania. Z celkového počtu 97 žiakov je momentálne nedostupné pre tri žiačky, ktoré nemajú prístup na internet. S nimi sa tak aktuálne pracuje formou samoštúdia a neskôr, keď to situácia umožní, budú mať možnosť dorobiť si potrebnú prax, na ktorú im bude vytvorený priestor.

Režim a forma online vzdelávania

Každý ročník má samostatné vyučovanie, pretože v rámci štúdia preberajú rozdielne témy. Pre každý ročník sú tak vopred dohodnuté časy jednotlivých výučbových blokov. Veľká časť je založená na samoštúdiu, keď žiaci dostávajú zadania a podklady, na ktorých následne pracujú. Potom si na spoločných online hodinách zosumarizujú poznatky a dostanú dodatočne vysvetlené to, čo zostalo nejasné. Online vyučovanie je realizované namiesto praktického výcviku každý druhý týždeň v rozsahu približne štyri hodiny denne a zvyšný čas je určený na samoštúdium. Pre žiakov sú pripravené aj testy na overenie vedomostí a hodnotená je aj ich aktivita počas online vyučovania známkou aj slovne. Po testoch a spoločnom vyhodnotení dostávajú rôzne úlohy k prebranej téme, ktoré majú spracovať a na ďalšom vyučovaní odprezentovať.

Online vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania 2020/21

Štandardné online vzdelávanie (mimo protipandemických opatrení) slúži pre žiakov predovšetkým na vysvetlenie teórie, pričom je rozdelené na dve časti, a to samoštúdium a webináre. V rámci samoštúdia má žiak k dispozícii digitálny kurz k vybraným témam z tematických plánov jednotlivých ročníkov, ktorý je veľmi kreatívne spracovaný v platforme dm Lernwelt. Cez webináre, ktoré vedú interné lektorky dm, sa zas žiak zúčastňuje workshopu v online prostredí, ktorého obsah je určený na doplnenie a upevnenie vedomostí, čo si už v digitálnom kurze naštudoval a aj precvičil na zadaných úlohách. Túto novú formu využíva dm tento školský rok aj na vzdelávacie aktivity, ktoré boli v predošlých rokoch prezenčnou formou, ako napríklad drogéristické vzdelávanie. Obsahy online vzdelávania boli tvorené z tém tematických plánov v spolupráci s kolegami z rôznych oddelení, čo bolo prínosné pre žiakov, ako aj pre samotných kolegov. Tento spôsob spolupráce je významným prínosom pretavovania duálneho vzdelávania aj na centrálne oddelenia, ako aj do centrálneho skladu.

www.mojadm.sk

- reklamná správa -