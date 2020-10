Týždeň slovenského filmu: Šiesty ročník práve prebieha online

Týždeň slovenského filmu sa mal pôvodne uskutočniť v prvej polovici roka, no vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu ho organizátori Slovenská filmová a televízna akadémia a Slovenský filmový ústav presunuli na október do online priestoru. Zredukovať pôvodný program zo 47 celovečerných a krátkych filmov bolo pomerne náročné, napokon sa rozhodli pre jednoduché a korektné riešenie. „Premietneme všetky filmy, ktoré dostali aspoň jednu národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2019,“ hovorí programový dramaturg Miro Ulman.

Program tohtoročnej filmovej prehliadky tvorí sedem víťazných filmov – Nech je svetlo Marka Škopa, Amnestie Jonáša Karáska, Hodinárov učeň Jitky Rudolfovej, Punk je hned! Juraja Šlauku, Loli paradička Richarda a Víťa Staviarskych, Dobrá smrť Tomáša Krupu a animovaný film Šarkan Martina Smatanu. Maratón dopĺňa kultová digitálne reštaurovaná komédia Utekajme, už ide! (1986) Dušana Rapoša pri príležitosti udelenia ceny Slnko v sieti Milanovi Lasicovi za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre.

„Jedným z dôvodov, prečo by si diváci mali filmy pozrieť je, že Týždeň vo svojej redukovanej podobe ponúka to najlepšie z vlaňajších domácich premiér, a to nielen podľa členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Určite stojí za to si ich pozrieť a presvedčiť sa, že slovenský film je tu a je v dobrej kondícii,“ uzatvára Ulman.

Pôvodne plánovaný sprievodný program, ako diskusné panely, semináre, besedy či projekcia so živou hudbou, sa z dôvodu neistej situácie počas núdzového stavu presúvajú na neskorší termín, o ktorom budú organizátori vopred informovať.

Týždeň slovenského filmu sa prebieha od 20. októbra 2020 na stránkach www.tyzdenfilmu.sk, www.kino-lumiere.sk a www.dafilms.sk.

