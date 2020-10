Dm spustila novú mobilnú aplikáciu s priamym prístupom do zákazníckeho konta

„Pôvodná aplikácia poskytovala iba prelinkovanie do kupónového centra a bodového konta a bolo možné do nej naskenovať svoju plastovú kartu. Nová aplikácia predstavuje priamy prístup do zákazníckeho konta a je možné v nej robiť všetko tak, ako keď sa zákazník prihlási do svojho konta cez webstránku,“ povedala Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt. Novou aplikáciou je teda zákazníkom umožnený prístup do ich bodového konta, k osobným údajom a súhlasom, ktoré je možné meniť, ako aj k zmene PIN kódu. Novinkou je aj nákupný zoznam a digitálna karta.

„Moja karta predstavuje digitálnu zákaznícku kartu. Netreba nič skenovať, digitálna karta sa vytvorí sama pri prvom prihlásení sa. Potom ju už stačí len predložiť pri pokladnici na oskenovanie z mobilu v rámci toho, ako zákazník nakupuje alebo keď chce uplatniť svoje body,“ dodáva Nicol Noseková.

Z dôvodu ochrany osobných údajov a ochrany pred prípadným zneužitím nie je v aplikácii uvedený CVC kód karty. Ten sa nachádza len na plastovej karte, preto je dôležité ju nezahadzovať, aby bola pre prípad potreby CVC kódu k dispozícii.

Čo všetko nová aplikácia prináša?

V novej aplikácii nájde zákazník všetko dôležité hneď na úvodnej obrazovke a netreba sa nikam špeciálne preklikávať. Obsah úvodnej stránky je pravidelne aktualizovaný, takže zákazníci majú prístup k najčerstvejším informáciám. Nájdu na nej najnovšie informácie zo sveta dm a active beauty, ako napríklad prehľad aktuálnych automatických aktivít, kupónov z kupónového centra, Journal či súťaže. Časť Kupónové centrum poskytuje priamy prístup do kupónového centra zákazníka, ktoré tak majú priamo vo svojom mobile. Sekcia E-shop zas poskytuje prepojenie do dm e-shopu na stránke mojadm.sk. V časti Služby sa nachádza priamy prístup do bodového konta, možnosť vyhľadať najbližšiu predajňu dm, možnosť vytvoriť si vlastný nákupný zoznam, ale aj často kladené otázky a možnosť zmeny osobných údajov, súhlasov pre poštu a e-newsletter či PIN kódu.

Zdroj: DM Drogerie Zdroj: DM Drogerie

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 636 pracovníkov v 152 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.

