Začína sa Bienále animácie Bratislava 2020. Z kinosál sa presúva na televízne obrazovky, počítače a tablety.

Nový festivalový tím Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava 2020 si pred rokom nastavil veľké plány. Veď blížiaci sa 15. ročník festivalu bol dobrým dôvodom na mnohé pozitívne zmeny, ktoré by do kín a na atraktívne sprievodné podujatia prilákali ešte viac detí a mladých ľudí. V záplave bezduchých videí kolujúcich na internete chcel ukázať, aké môžu byť animované filmy vizuálne príťažlivé, zábavné a zároveň poučné.

Radosť a entuziazmus však rýchlo skalila nová spoločenská situácia. A výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešeniahovorí nový programový riaditeľ BAB Tomáš Danay. A hoci nie v takej podobe, v akej bol plánovaný, 15. ročník BAB sa bude konať v pôvodnom termíne, teda od 5. do 10. októbra 2020. Aká je teda výsledná podoba festivalu?

Prvou alternatívou je odvysielanie filmov v rámci Dvojky RTVS . Pôjde o 34 animovaných filmov, ktorých tvorcovia dali organizátorovi (Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA, pozn.) dodatočne súhlas na televízne uvedenie svojich diel. RTVS zaradila animované filmy do svojej programovej štruktúry v termíne od 5.10. do 8. 10. 2020, teda v čase konania festivalu. Vysielací čas blokov je každý deň rovnaký - o 14.30 hod. na Dvojke. Filmy sú rozdelené podľa vekovej prístupnosti na kategórie S až XL, pre najmenších divákov sú predabované do slovenčiny. V rámci televízneho vysielania najmenších určite poteší celosvetovo známa kreslená dvojica Máša a medveď ruského režiséra Vladislava Bairamgulova i nové epizódy známych slovenských animovaných seriálov - Drobci režisérky Vandy Raýmanovej a Websterovci Kataríny Kerekesovej. Je tu i počítačovo animovaná nórska rozprávka Vianočný škriatok a líška (Reven og Nissen), nežný emocionálny príbeh sedemročného chlapca pod názvom Zápalky (Matches) maďarského režiséra Gézu Tótha nominovaného na Oscara či zaujímavá plastelínová animácia Šach (Chess) ruského režiséra Alexeya Pochivalova.

Druhou alternatívou uvedenia filmov je zabezpečený stream na webovej stránke podujatia festivalbab.sk. Na ňom sa objavia súťažné aj nesúťažné filmy pre mladších i starších divákov. Napríklad na Oscara nominovaný bábkový film Dcéra (Daughter) režisérky Darije Kashcheevovej, ktorý rozpráva o komplikovanom vzťahu otca a dcéry, či Šarkan (The Kite) úspešného slovenského režiséra Martina Smatanu, ktorý cez príbeh malého chlapca a jeho dedka citlivo nastoľuje otázku smrti. Z Veľkej Británie prichádza epizóda z úspešnej filmovej série určenej predškolákom: Little Princess – Cowgirl talentovanej režisérky Sue Tong a z Nemecka príbeh o sile pravého priateľstva v snímke Tobi and the Turbobus režisérky Vereny Fels.

Okrem ôsmich súťažných pásiem budú v online vysielaní aj nesúťažné pásma – napríklad animované filmy ruského režiséra Konstantina Bronzita a pásmo filmov maďarského režiséra Gézu Tótha. Pre tých, ktorí by predsa len chceli zažiť aspoň malý kúsok festivalovej atmosféry je tu aj jedna verejná projekcia – v utorok 6.10. o 20.00 bude v Novej Cvernovke projekcia špeciálneho pásma pre dospelých Black Flag (Čierna vlajka), ktoré zostavil jeden z porotcov festivalu, slovenský režisér a animátor Andrej Kolenčík. To sa následne sprístupní aj online. Organizátorom sa podarilo získať na poslednú chvíľu práva na uvedenie výnimočnej celovečernej koprodukčnej snímky Loving Vincent (S láskou Vincent), ktorá je kombináciou hraného filmu a animácie originálnych olejomalieb. Online ju bude možné vidieť iba raz - vo štvrtok 8.10 o 20.00 hod.

Všetky súťažné filmy budú online sprístupnené súčasne, a to od 5.10. ráno do 10.10.2020 (23:59). Program online vysielania nesúťažných pásiem a filmov bude zverejnený na web stránke a FB stránke festivalu.

O víťazoch ôsmich cien udeľovaných na festivale rozhodne medzinárodná porota v zložení: Carlos Loscano (Argentína), Rebecca Akoun (FR), Andrej Kolenčík (SK), Halka Marčeková (SK) a Volodymyr Diagilev (UA). Súťažný rozmer podujatia teda zostane zachovaný, hoci dospelí i detskí porotcovia budú pracovať netradične – z domu. Kto získa Hlavnú cenu festivalu - CENU VIKTORA KUBALA za najlepší film, zvláštnu cenu PRIX KLINGSOR, Cenu detského diváka a ďalšie ocenenia sa diváci dozvedia v piatok 9. októbra na slávnostnom vyhlásení, ktoré prebehne tiež online.

Aj keď neoddeliteľnou súčasťou festivalu je každý rok bohatý sprievodný program, z plánovaného množstva výstav, stretnutí a workshopov sa tento rok môžu návštevníci tešiť len na výstavu poľskej knižnej ilustrácie doplnenej animáciami nazvanej Peekaboo, ktorá už aktuálne v Poľskom inštitúte v Bratislave.

Hlavným organizátorom festivalu je aj tento rok Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR. Generálnym partnerom podujatia a vysielateľom filmov z BAB je verejnoprávna RTVS.

