Správnou zmenou zdravotnej poisťovne nemáte čo stratiť. Môžete len získať!

Zmenou zdravotnej poisťovne môžete len získať

O mnohých špeciálnych benefitoch, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú, možno ani len netušíte. Pravdou je, že mnohé z nich sú veľmi špecifické a využijú ich preto len vybrané skupiny poistencov. Príkladom je očkovanie proti vírusu HPV, ovčím kiahňam či doplatky za starostlivosť u pediatra pre deti s obezitou. Ponuka na trhu je rôznorodá, ale nie vždy pokrýva komplexne vaše potreby. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa aj preto rozhodla vyhovieť každému a predstavila unikátny produkt s názvom Peňaženka zdravia Peňaženka zdravia.

Vďaka Peňaženka zdravia sa poistenci už nemusia obmedzovať a je len na nich, ktorý typ nadštandardnej starostlivosti alebo doplatkov nad rámec poistenia si nechajú poisťovňou preplatiť. Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka až 800-eurový príspevok ročne pre 8-členov skupiny. Každý z poistencov a členov Peňaženky zdravia má nárok na využitie 100 € ročne, z ktorých sa až o polovicu môže podeliť s iným členom skupiny. V prípade minimálne štyroch a maximálne 8 členov skupiny, to znemená kumulovaný príspevok vo výške 250 až 450 €, ktorý môže niektorý z členov Peňaženky zdravia v priebehu roka čerpať.

Využívanie bonusov je veľmi jednoduché, intuitívne a flexibilné. Je len na poistencoch, či si zo svojho ročného bonusu pokryjú doplatky u zubára, očného lekára, na očkovania, doplatky za lieky a dietetické potraviny alebo prevenciu . Prehľad o aktuálne dostupnej sume pre každého člena je možné získať od 1. 1. 2021 priamo v mobilnej aplikácii Peňaženka zdravia.

Okuliare a strojček na zuby takmer zadarmo

Je bežné, že po 40. roku života sa ľuďom začne zhoršovať zrak. Vtedy očný lekár zvyčajne predpisuje dioptrické okuliare. To je aj prípad 43-ročnej Janky, ktorá okrem okuliarov na diaľku potrebuje aj okuliare na blízko. Oba jej problémy by vyriešili okuliare s multifokálnymi dioptrickými sklami v cene 700 eur, ktoré však žiadna poisťovňa štandardne neprepláca. Janka sa preto rozhodla využiť svoj 100-eurový bonus v Peňaženke zdravia, ku ktorému jej ďalší siedmi členovia domácnosti prispeli po 50 eur. Spolu tak Janka získala 450 eur a za moderný rám s multifokálnymi sklami zaplatí len 250 eur. Takéto benefity jej žiadna iná poisťovňa na trhu neponúkne.

Obdobné to je aj v prípade ak zubný lekár vášmu dieťaťu, ktoré ešte nedovŕšilo 18 rokov, odporučí nasadenie fixného strojčeka, musíte v priebehu dvoch či troch rokoch počítať s liečbou v rádoch stoviek eur. Priemerná cena za fixný strojček na hornú alebo spodnú čeľusť je 1 200 eur. Ak by liečba trvala 2 roky, za rok by ste zaplatili 600 eur. Vďaka Peňaženke zdravia však môžete výdavky znížiť až o 450 eur ročne a tak svojmu dieťaťu prispejete len 150 eur. Namiesto 1 200 eur tak za liečbu fixným strojčekom v priebehu dvoch rokov zaplatíte len 300 eur.

Kamennú pobočku už navštevovať nemusíte

Žiadosť o zmenu zdravotnej poisťovne môžete vyplniť aj on-line. Ak máte elektronický podpis, môžete ho využiť pri podpise prihlášky priamo na webe Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V prípade, že elektronický podpis nemáte, prihlášku môžete takisto vyplniť priamo na webe, no následne si len vyberiete spôsob jej doručenia a podpísania – napríklad kuriérom, poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke.

Je to naozaj jednoduché! Čo je naozaj dôležité si uvedomiť pri zmene poisťovne, že prístup k novému poisteniu vrátane všetkých benefitov od VšZP získate od 1. januára 2021. Ešte predtým vám však odporúčame absolvovať všetky potrebné preventívne prehliadky, tak aby ste na ďalší rok neboli ukrátení o príspevky a zdravotnú starostlivosť nad rámec bežného poistenia.

