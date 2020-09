Ide o veľa, rozbi MEGAJACKPOT a vyhraj viac než 450.000 EUR!

Herný portál stávkovej spoločnosti Niké Svet hier ponúka v prvom rade množstvo zábavy. No tvoja zábava ti môže priniesť ozajstný balík peňazí. MEGAJACKPOT vystúpil do závratných výšok. Teraz ti aj jedno zatočenie môže priniesť rekordných až 450.000 €! Tak čo, ideš do toho?

Návod ako na to je pritom jednoduchý. Stačí aj jedno zatočenie v hre s označením Jackpot a práve ty môžeš rozbiť MEGAJACKPOT. Áno, aj hra za čo i len jedno euro ti môže priniesť gigantických možno aj 500.000 EUR. Dá sa to. Každý deň sa o tom presviedčajú hráči v denných Jackpotoch. No vyhrať môžeš oveľa viac. Príkladom sú dva nasledujúce príbehy.

Prvým megavýhercom východniar

Doterajším rekordérom vo Svete hier je mladík z východu Slovenska. V máji historicky ako prvý hráč rozbil MEGAJACKPOT a na jeho konto pribudlo 448 201 €! Pritom životnú výhru mu prinieslo zatočenie vo výške 0,80 €! „Päť minút sme spoločne s priateľkou pozerali na monitor krútiac hlavou, čo sa to vlastne stalo,“ podelil sa o svoje dojmy. Získať takúto obrovitánsku sumu zaskočí určite každého. Emócie neskrýval ani šťastný výherca a hneď nám zveril aj čerstvú novinku. „Formálne som svoju priateľku požiadal o ruku. Do roka bude svadba.“

O výhre sa dozvedel pred rannou šichtou

Len o niekoľko dní MEGAJACKPOT padol opäť. Tentokrát mal to šťastie mladík zo západu Slovenska. Šťastie mu prialo v pondelok ráno pred začiatkom šichty v práci. „V telefóne mi začalo všetko blikať, bál som sa, či som náhodou nechytil nejaký vírus.“ Obavy sa nepotvrdili, práve naopak. To mu herný portál Svet hier oznamoval obrovskú zvesť. Pokoril MEGAJACKPOT vo výške 339 581 €, pričom do hry obetoval iba jedno jediné euro!. „Ešte teraz sa celý chvejem. Sú to neopísateľné pocity,“ opísal svoje emócie.

Kto bude ďalší? Môže to byť ktokoľvek a padnúť MEGAJACKPOT môže kedykoľvek. Tak nepremeškaj šancu. Ide o veľa!

Zabávaj sa vo Svete hier

Ako vidno vo Svete hier od Niké sa dajú vyhrať bombastické peniaze. No ak by aj MEGAJACKPOT rozbil niekto iný, nezúfaj. Nudiť sa v našom Svete hier určite nebudeš. Čaká na teba takmer štyridsiatka unikátnych graficky perfektne spracovaných hier, ktoré tvoj zážitok z hrania ešte viac umocnia. Pritom aj v denných Jackpotoch sa dajú vyhrať pekné peniaze.

-reklamná správa-