Choroba je reakciou tela na životné podmienky a udalosti. Ako to zmeniť učí psychosomatika

Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojim zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky uvedie návštevníkov prednáška Michaely Fialovej zo série SmartTalk, ktorá sa bude konať v septembri v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Žiline, Prešove a v októbri v Bratislave.

“Psychosomatika sa pozerá na človeka nielen z hľadiska toho, čo sa deje v tele, ale hľadá súvislosti choroby s tým, ako človek myslí, prežíva, v akých vzťahoch žije a s mnohými ďalšími aspektmi. Súvisí s tým, čo nám v živote prospieva a čím si škodíme,” hovorí Michaela Fialová, podľa ktorej je choroba reakciou tela na naše životné podmienky a udalosti. “Formuje nás prostredie, v ktorom žijeme a na ktoré reagujeme. Prostredie spoločnosti, rodiny a ďalších vzťahov, ktorým sa snažíme prispôsobiť, pretože do nich chceme patriť. Z rodiny si odnášame základné názory, podľa ktorých potom konáme, hodnoty či spôsoby prežívania. Choroba je zmaterializovaný signál tela, že niečo v našom živote sa deje zle, je to výzva k zmene. Samotná choroba nám často zmení život. Človek v procese liečenia musíme brať ako celok so všetkým, čo k nemu patrí, a to na úrovni biologickej, sociálnej, spirituálnej a energetickej,” pokračuje skúsená klinická psychologička a rodinná terapeutka.

Zdroj: Kulturmarket

K zmenám v živote však treba veľkú odvahu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a začať konať. “Psychosomatická liečba sa nezaobíde bez aktivity klienta – to on je ten, ktorý koná. Tento prístup nie je pre tých, ktorým vyhovuje pasívna rola procesu liečenia a autorita lekárov a iných ľudí, od ktorých očakáva, že ho uzdravia oni.” V praxi to znamená, že s klientmi hľadajú súvislosti choroby s tým, čo sa im deje a dialo v živote, ako to prežívali, akú skúsenosť si z toho odniesli a ako ich to ovplyvnilo ďalej. “Snažíme sa nájsť a zmeniť myšlienkové vzorce a spôsoby prežívania, ktoré vedú ku chorobe. Ako premýšľa o sebe, aké má potreby, ako ich dokáže napĺňať. Ako znáša a rieši tlaky okolia,” vysvetľuje Fialová. O psychosomatický pohľad na zdravie a chorobu je podľa jej skúseností čoraz väčší záujem. “Princípy psychosomatického myslenia sú prístupné každému, nie je to len spôsob liečenia, je to schopnosť (a ochota) vidieť svoj život v súvislostiach a meniť ho,” dodáva.

Zdroj: Kulturmarket

Banská Bystrica, Aula SZU

16. 9. (streda)

Lístky: bit.ly/Psychosomatika1609

Event: https://www.facebook.com/events/1962554407221242/

Košice, Historická radnica

17. 9. (štvrtok)

Lístky: bit.ly/Psychosomatika1709

Event: https://www.facebook.com/events/428752061342296/

Žilina, Dom odborov

29. 9. (utorok)

Lístky: bit.ly/Psychosomatika2909

Event: https://www.facebook.com/events/590158738432089/

Prešov, Kino Scala

30. 9. (streda)

Lístky: bit.ly/Psychosomatika3009

Event: https://www.facebook.com/events/818692351925424/

Bratislava, Ateliér Babylon

1. 10. (štvrtok)

Lístky: bit.ly/Psychosomatika0110

Event: https://www.facebook.com/events/445062812764255/

