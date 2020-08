Online festival Plody doby sa presúva na živé pódiá, prinesie tri špeciálne dvojkoncerty

Plody doby prinesú na bratislavské nábrežie v priebehu augusta až tri koncerty - 13. augusta vystúpia ULTRAZVUK (Vec a Tono S.) a Darkness Positive + hostia, 20. augusta potešia fanúšikov kapely PARA a Korben Dallas a letné open-air dvojkoncerty uzavrú 26. augusta kapely HEX a Puding pani Elvisovej. Všetky koncerty Plody doby začínajú o 19:30, areál otvára svoje brány už o 19:00. Koncerty končia tesne pred desiatou, s ohľadom na zachovanie nočného kľudu. Vstupenky sú dostupné na Predpredaj.sk.

Na živé hranie sa tešia aj samotné kapely, ktorým festivaly a letná koncertná sezóna veľmi chýbajú. “Rešpektujeme nariadenia, rešpektujeme náladu v spoločnosti a prajeme si, aby sa všetko vrátilo čím skôr do normálu. Tešíme sa, keď sa vrátime na pódiá v takej miere, na akú sme my a naši fanúšikovia zvyknutí,” konštatuje kapela HEX. Lasky z kapely PARA dopĺňa: “Hrali sme zatiaľ na 2 festivaloch, na ktorých bol maximálny možný počet ľudí. Celkovo však dúfame, že sa situácia zlepší a pravidlá sa výrazne uvoľnia už čoskoro.” Prinášať fanúšikom kultúru a hudobné zážitky aj v čase obmedzení je jedným z poslaní celého projektu Plody doby: “Tak, ako sme v období karantény priniesli hudbu bezpečne do domovov prostredníctvom online prenosov, naším cieľom je naďalej prinášať Plody doby v podobe kvalitných koncertov menších rozmerov v bezpečných a otvorených priestoroch,” hovorí Ondrej Geče, organizátor podujatia.

