Boho štýl v interiéri

Štýl bohémov sa svojou obľúbenosťou dostal rýchlo do popredia, a to nie len v móde, ale aj v interiérovom dizajne. Názov tohto štýlu vznikol v 19. storočí, kedy sa vtedajšia mladá generácia vo Francúzsku vyznačovala individualitou, rebelantstvom a originalitou. Tento osobitný a v poslednej dobe veľmi obľúbený štýl sa vyznačuje jemnou provokáciou, svojským zariadením interiéru a nápaditou jemnosťou. Všetky doplnky musia byť originálne, najlepšie ak sú vytvorené svojpomocne, prinajmenšom nech tak aspoň pôsobia.

Nebojte sa kombinovať

S nábytkom si nemusíte lámať hlavu. Boho sa vyznačuje starým aj novým, čiže pokojne skombinujte staré kožené kreslo s novou sedačkou. Úplne postačí ak na kreslo hodíte kožušinku ako doplnok. V modernejšom poňatí tohto štýlu preniká farba biela, béžová, olivová alebo hnedá. Je to modernejší mix hippie štýlu, ktorý okrem svojej praktickej stránky zahŕňa prvky osobitnej realizácie. Či už si zvolíte hippie štýl, etno alebo vintage, všetko sa dá zladiť a vytvoriť bohémsky domov. Tento design sa delí do viacerých kategórií ako etno boho, chic boho, romantic boho, morocan boho alebo earth boho no môžeme si to zjednodušiť a rozdeliť ho len na klasické boho a bláznivé boho.

To prvé rozdelenie presne vystihuje jemné farby, doplnky, krajky, obrazy. Všetko je situované do jemných farieb, no nezabúdajme na to, že aj keď boho môže byť jemné, nesmie byť nudné. Pokojne sa vyhrajte. Tento štýl je neobmedzený.

Zdroj: mobelix

Bez doplnkov to v boho štýle nefunguje

Najdôležitejšou súčasťou sú jednoznačne dekorácie a doplnky. Bez nich jednoducho tento štýl nevytvoríte. Plno obrazov, závesných dekorácií alebo obľúbených lapačov snov, ktoré nesmú chýbať. Jemné línie doplnené čo najdivokejšími obrusmi, obrazmi alebo kvetináčmi. Sviečky nemusia byť len súčasťou zimných mesiacov. Doprajte si pohodu po práci a dovoľte si oddýchnuť. Navyše, sviečky sú priam dokonalou súčasťou boho chic.

V boho štýle všetko pôsobí ako jeden chaos, no popravde je tento chaos mimoriadne vkusný. V extravagantnosti sa medze nekladú a čím bláznivejšie, tým lepšie. Boho je hlavne o tom, že interiér bude vyznačovať presne to čo máte radi, bude sa odrážať vo vašich záujmoch. Kombinujte nekombinovateľné, dajte tomu dušu. Práve toto sú nepísané pravidlá pre boho štýl.

