Chcete získať až 300 EUR? Stačí si zmeniť banku a odmena môže byť vaša

Mnohí z nás by chceli mať vedenie účtu zadarmo a bez prekvapivých poplatkov, realita je však neraz iná. Ako to vyriešiť? Veľmi jednoducho – stačí zmeniť banku. Postačí jedna návšteva vašej novej banky, ktorá sa o všetko postará. A teraz navyše každý klient môže dostať odmenu od 30 až do 300 eur – prezradíme vám kde a ako.

Ak ju chcete získať aj vy, preneste si svoj účet do konca augusta do Raiffeisen banky. Netreba sa obávať žiadnych veľkých papierovačiek, dokonca ani nemusíte navštíviť svoju terajšiu banku. Stačí ísť do pobočky Raiffeisen banky, otvoriť si Parádny účet a požiadať o presun vášho starého účtu. Všetky pôvodné trvalé príkazy a inkasá vám nová banka nastaví a pomôže aj s presmerovaním príjmu na váš nový účet. Na Parádnom účte bude skrátka všetko nastavené presne tak, ako ste to mali v pôvodnej banke. Ak o to požiadate, Raiffeisen banka sa vie postarať aj o zrušenie vášho pôvodného účtu, takže sa vyhnete plateniu poplatku za jeho vedenie.

Odmena 300 eur čaká aj na vás!

Každý klient, ktorý si prenesie účet do Raiffeisen banky, si môže hneď pri založení Parádneho účtu vyžrebovať sumu od 30 do 300 EUR a získať aj plyšového Ralfa. Okrem toho k Parádnemu účtu si môžete zvoliť aj Ralfovu platobnú kartu.

Čo všetko získate s Parádnym účtom?

V prvom rade môžete mať Parádny účet od Raiffeisen banky úplne zadarmo. Stačí, ak vám naň v danom mesiaci príde aspoň 400 eur a zrealizuje sa jedno inkaso napríklad za plyn alebo telefón. V rámci Parádneho účtu získavate nadupadné služby bez ďalších prekvapivých poplatkov. Vaše peniaze spravujete v internet bankingu a dokonca aj v pobočke bez poplatku navyše. Stačí vyskúšať a už nikdy nebudete chcieť zmeniť banku.

- reklamná správa -