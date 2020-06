Neuveriteľné: Pobyt ako pri mori priamo na Slovensku!

Ak toto leto túžite po dovolenke, no nechcete za ňou cestovať ďaleko, zbaľte sa aj s rodinou do piešťanských kúpeľov. Tie vás hneď presvedčia, že kúpeľné prostredie nie je žiadna nuda! Až do septembra vás v Splendid Ensana Health Spa Hoteli čakajú podmienky ako pri mori. Budete sa prechádzať po horúcom piesku na novučičkej pláži. Budete sa slniť pri bazéne. Budete sa osviežovať limonádami pri vonkajšom bare, kým sa o vaše deti postarajú animátori.

Špeciálne a iba počas tohto leta pripravil kúpeľný hotel Splendid najmä pre rodiny s deťmi all inclusive balík, ktorý zahŕňa pestrý výber stravy a nápojov počas celého dňa. Pre najmenších je pripravený animačný program plný hier, športových aktivít a turnajov či mini diskoték. Okrem toho s deťmi na Kúpeľnom ostrove môžete navštíviť mini zoo s pávmi, zahrať si minigolf, previezť sa na kúpeľnom vláčiku či vyraziť do okolia a plaviť sa na lodi po rieke Váh a vodnej nádrži Sĺňava.

Zatiaľ čo bude personál hotela Splendid zabávať vašich najmenších, vy sa môžete nechať naplno rozmaznať kúpeľnými procedúrami. Kúpeľný ostrov Piešťany je dlhé roky známy vďaka svojmu liečivému bahnu. Kúpeľný dom Balnea Health Spa, priamo spojený s hotelom Splendid ponúka viac ako 60 rôznych procedúr ako sú bahenné zábaly či termálne kúpele. Liečivý účinok procedúr hrá dôležitú úlohu aj ako prevencia pred ochoreniami a posilní ako vašu fyzickú, tak aj psychickú pohodu.

Všetko o letnom pobyte v hoteli Splendid spolu s rezervačným formulárom nájdete na webstránke hotelovej siete Ensana.

