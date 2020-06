Koronakríza poukázala na finančnú nepripravenosť Slovákov

Koronakríza zasiahla celý svet a jej dopady boli enormné. Ľudské obete koronavírusu, poklesy veľkých ekonomík, výpadky v priemysle či masové prepúšťanie. Táto kríza zasiahla životy ľudí na celom svete a bola výstrahou, no zároveň aj trpkou pravdou. Poukázala nám totiž na to, v čom zlyhávame a čo si mnohí doposiaľ ani nechceli uvedomiť.

Začiatok marca bol spúšťačom šírenia vírusu u nás na Slovensku, celá pandémia sa však spustila oveľa skôr a trvá aj naďalej. V našej krajine už síce začala veľká vlna uvoľňovania a prípady pribúdajú len minimálne, o niečo západnejšie v krajinách Latinskej Ameriky zažívajú ťažké časy. COVID-19 zasiahol celý svet a mnohé krajiny na to výrazne doplatili. Pripraviť sa na niečo takéto, ale bolo takmer nemožné. Koronavírus bol tak poukázaním na fungovanie krajín, ich vnútorných systémov, zdravotného zabezpečenia, ale aj finančnej pripravenosti. Každý jeden z bodov predostrel, v čom jednotlivé štáty majú možnosti a kapacity a v čom systém zlyháva. U nás poukázal okrem iného aj na to, ako sú Slováci finančne zabezpečení a štatistika bola pomerne nemilá.

Spustenie odkladu splátok

Uzavretie školských inštitúcií, pozastavenie mnohých podnikov, firiem či režim home officu a veľké prepúšťanie. Všetky tieto radikálne zmeny vplývali na hospodárenie v slovenských domácnostiach. To, že sme pomerne zadlženým obyvateľstvom, je už dávno známe, no tieto odklady splátok poukázali aj na to, ako len máloktorí mali našetrené úspory a boli pripravení aj na nevyspytateľné situácie, ktoré by nikto nemohol predvídať. Táto prognóza sa potvrdila. Mnohí si totiž požiadali o spotrebný úver, pôžičku ihneď na účet či ďalšie finančné produkty len na rýchle riešenia akútnych stavov a nemysleli na to, čo sa bude diať v budúcnosti. Tento nemilý ukazovateľ tak potvrdil, že viaceré slovenské rodiny majú prakticky nulové úspory a odklad splátok bol pre nich aj za cenu úrokov jedinou záchranou.

Čo odklad vlastne predstavoval

Legislatívne upravený návrh vlády na odklad splátok prešiel a Slovákom bolo umožnené oddialiť si mesačné splátky na určitú dobu. To, že išlo o stovky žiadostí počas dňa a všetky banky zaznamenali enormný nárast žiadostí o odklad spotrebných úverov a hypoték, len potvrdilo, že mnohé rodiny nie sú finančne zabezpečené a nemyslia z hľadiska financií na niekoľko rokov dopredu.

V záplave dezinformácií

Mnohí narazili pri spomínanom odklade na krutú realitu. Pôvodne boli v tom presvedčení, že im je týchto pár mesiacov úplne odpustených a o to menej budú v konečnej fáze splácať. Táto povinnosť platby im však zostáva, len sa predĺži a navyše aj táto doba podlieha úrokom. Ak si teda Slovák požiadal o odklad splátok, pár mesiacov ich síce nebude musieť uhrádzať, no po tejto pauze bude so splácaním pokračovať a vyjde ho to ešte drahšie. Mnohí sa teda prepočítali a v sprievode toľkých informácií konali bezhlavo bez dôkladnejšieho skúmania a pochopenia predmetnej veci. Odklad vám neuškodí predovšetkým v tom, že táto žiadosť nevplýva na vašu schopnosť splácania - bonitu a nezhoršuje ju ani do budúcnosti. Napriek tomu, treba rátať s tým, že daň tohto odkladu splátok sa výrazne podpíše v podobe úrokov.

Prvé čísla poukázali na enormný záujem

Masové spúšťanie žiadostí začalo po uvedení zákona o odklade do platnosti. Slovenské obyvateľstvo malo možnosť požiadať o odklad od 9. apríla 2020 a len počas prvých dvoch týždňov banky zaznamenali viac ako stotisíc žiadostí. Najväčší záujem bol o odklad na maximálnu dobu 9 mesiacov, a teda na trištvrte roka. Nebankové inštitúcie mali týchto žiadostí oveľa menej a bolo možné hovoriť v tomto čase len o pár tisícok.

Kríza je pre mnohých výkričníkom

Táto alarmujúca situácia viacerým otvorila oči a bola výstrahou do budúcnosti. Ak ste zažili ťažké finančné časy, prišli o zamestnanie a boli nútení riešiť splácanie odkladom, väčšina ľudí pri ďalšej možnej žiadosti o finančnú pomoc dôkladne zváži, aké sú ich reálne možnosti. Požiadať o finančný obnos, ktorý by riešil situáciu len dočasne a potom by bolo problematické jeho splácanie, rozhodne nie je tým pravým riešením. Pokiaľ vám však situácia neumožňuje konať inak a nepoznáte iné riešenie vašej finančnej tiaže, základom každej jednej žiadosti by mali byť detailné a transparentné informácie a to, že vám zostanú úspory na nečakané situácie.

Základom je dostatok informácií

Ak nedokážete nájsť iné riešenie, než je požiadať banku alebo nebankovú inštitúciu o finančný obnos a zaviazať sa na dlhšiu dobu splácaním, nikdy by ste nemali podceniť prípravu. Týchto ponúk nájdete pomerne dosť, mať tak prehľad a dôkladne ich porovnať, vám uľahčí rozhodovanie a vyberie takú z možností, ktorá vás finančne nepoloží. Digitálny svet vám ponúka neobmedzené kvantá informácií, je tak dôležité vybrať si overené zdroje. Mnoho ponúk je falošných a profitujú z nevedomosti ľudí. Nájdite si finančný portál, ktorý vám priblíži len overených poskytovateľov. Príkladom je aj portál Hyperfinancie.sk, kde okrem porovnania a priblíženia jednotlivých ponúk nájdete aj poukázanie na to, s čím všetkým treba rátať, ak sa pre daný finančný produkt rozhodnete.

