Štátne dotácie na tepelné čerpadlá sú tu aj pre vás! Ušetríte tisíce eur

Najskôr si však treba vybrať vhodné tepelné čerpadlo. Kvalita a spoľahlivosť je prvoradá, preto vám odporúčame zariadenia od svetového lídra – spoločnosti DAIKIN.

To najlepšie od svetovej jednotky

Špičkový japonský výrobca DAIKIN je absolútnou špičkou v tejto oblasti a ponúka širokú škálu modelov, ktoré patria medzi najspoľahlivejšie na trhu. Vynikajú vysokým výkonom, nízkymi prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou. Vďaka pokročilým technológiám sú šetrné nielen voči vašej peňaženke, ale aj voči životnému prostrediu. Navyše, v rámci programu Stand By Me si môžete predĺžiť záruku až na 5 rokov, a to úplne zadarmo.

Zdroj: Daikin

Pozor na zmeny v štátnych dotáciách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ich doteraz udeľovala vo viacerých kolách. To sa teraz mení, novinkou je otvorenie tzv. zásobníkov. Vaša žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do zásobníka, kde bude v poradí čakať na vydanie dotačnej poukážky. Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov, ďalšie postupne do konca roka. Čím skôr podáte svoju žiadosť a kompletné dokumenty, tým skôr získate dotáciu. Všetky potrebné informácie o štátnych dotáciách nájdete tu.

Zdroj: Daikin

Ušetriť môžete až tisíce eur

SIEA plánuje do konca tohto roku vydať odhadom až 2 000 poukážok na tepelné čerpadlá. V závislosti od modelu tak môžete získať dotáciu až do výšky 3 400 €. To ale neplatí pre obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí sú z dotačného programu vylúčení. Na nich, našťastie, myslela spoločnosť DAIKIN. Aby neboli ukrátení, poskytuje im špeciálnu DAIKIN zľavu až do 2 774 €. Podrobnejšie informácie o bratislavských dotáciách získate tu.

Zdroj: Daikin

Zásobníky sa otvárajú už 24. júna

Nezmeškajte tento dôležitý termín, aby ste sa v poradí zásobníka dostali čo najvyššie a peniaze získali čo najskôr. Potom budete aj vy zaručene vysmiati. Viac na www.daikin.sk/dotacie

Zdroj: Daikin

- reklamná správa -