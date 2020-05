Nepatrí jahňacina do vášho jedálnička? Odborník ju radí zaradiť

Aj napriek tomu, že je v našich hlavách spájané prevažne s Veľkou nocou, podľa odborníka je aj vhodnou alternatívou na spestrenie nášho jedálnička. Nás zaujímalo, prečo je tomu tak.

Asi nikoho z nás veľmi neprekvapí tvrdenie, že Slováci sú naozaj mäsožravý národ. Potvrdil to aj reprezentatívny prieskum, ktorí na jar minulého roka realizovala prieskumná spoločnosť 2muse na zadanie spoločnosti BILLA. Skoro až jedna štvrtina z opýtaných konzumuje mäso 3 až 4 – krát do týždňa, pričom až 29 % tvrdí, že ho má na tanieri každý deň. Jahňacina zatiaľ nefiguruje medzi top mäsovými favoritmi, čo je však škoda hlavne pre naše zdravie. Obsahuje totiž veľa živín, ktoré sú pre naše telo naozaj prospešné.

Jahňacina pre športovcov, ale aj pre celú rodinu

Fanúšikovia chuť jahňacieho mäsa opisujú ako jemné a šťavnaté, ktoré sa dá pripraviť na veľa rôznych spôsobov. Už na pohľad vieme, že sa zaraďuje medzi červené mäso. Tak čím je pre nás také výživné?

„Jahňacie mäso je výborným zdrojom bielkovín a kreatínu, ktorý ocenia najmä siloví a rýchlostní športovci. Patrí medzi červené mäsá, takže je potrebné si dať pozor na to, koľko ho skonzumujeme. Nezaradil by som ho do nášho každodenného jedálnička, avšak predstavuje dobrú alternatívu jeho spestrenia. Je vynikajúcim zdrojom vitamínu B12, ktorý sa podieľa na správnej krvotvorbe a funkciách mozgu. Nájdeme v ňom aj množstvo selénu, ktorý je zas potrebný na správne fungovanie štítnej žľazy. Nesmieme zabudnúť ani na zinok, ktorý reguluje nás imunitný systém,“ vysvetľuje pozitívne účinky jahňaciny výživový poradca MUDr. Boris Bajer a upozorňuje aj na vyšší pomer tukov, ako napríklad v hovädzom, čo však nutne nevníma ako negatívum.

„Rizikovosť nasýtených tukov a ich účinok na zdravie je podľa rôznych štúdií kontroverzný. Vo všeobecnosti platí, že zdravá výživa človeka závisí aj od iných faktorov, ako napríklad pomer prijatej zeleniny, ovocia a vlákniny. Pri výbere by som siahal po tých chudších častiach ako stehno alebo rameno, prípadne rump alebo steak,“ dopĺňa odborník a odporúča mäso upravovať čo najšetrnejšie. „Vítanou formou sú napríklad vývar, guláš, pomalé varenie, tzv. sous vide,“ dodáva.

Čerstvosť a pôvod nadovšetko

Jedným z kľúčových kritérií, na základe ktorých nakupujeme mäso je práve čerstvosť a krajina pôvodu. „Dôležité je preferovať nespracované a hlavne kvalitné mäso z dobrých zdrojov,“ vyzdvihuje dôležitosť pôvodu odborník na výživu. Do popredia sa dostávajú práve slovenské chovy, ktoré sú schopné tieto štandardy bez problémov spĺňať a to aj s garanciou kvality. „Okrem mnohých iných produktov, aj jahňacie mäso patrí u nás do kategórie slovenských výrobkov. Od 13. do 19. mája máme v ponuke cenovo výhodné vákuovo balené jahňacie stehno, ale aj jahňaciu lopatku, ktoré sú vhodné pre celú rodinu vrátane tých najmenších, ale napríklad aj pre športovcov. Prirodzený spôsob chovu na vidieckych, horských či podhorských lúkach výrazne prispieva k jeho vynikajúcej kvalite,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti BILLA.

