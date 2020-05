Snažíte sa o dieťa vo vyššom veku? Máme pre vás 4 rady

Nevhodný partner, náročné zamestnanie či finančné ťažkosti - to sú bežné dôvody, prečo ľudia plánujú dieťa na “neskôr”. Čo by ste mali vedieť, keď sa do toho pustíte vo vyššom veku a aké vitamíny pre mužov na plodnosť vám môžu pomôcť?

1. Zredukujte stres na minimum

Náročná práca alebo množstvo rôznych úloh dokážu privolať stresové vypätie. Kým je ich výskyt menej častý, nemusí sa to na potencii nijako odraziť. Avšak chronický stres dokáže o potenciu pripraviť aj toho najodolnejšieho muža. Telo začne vylučovať stresové hormóny na úkor tých ostatných (aj pohlavných), pozmenia sa reakcie tela. Prednosť dostanú také funkcie, ktoré vám umožnia “prežiť”.

Ohrozené je celkové zdravie, vrátane toho kardiovaskulárneho a reprodukčného. Vaša snaha o počatie potomka môže byť náročnejšou úlohou, ako ste možno čakali. Ak sa naučíte zvládať stresové situácie, telo sa dostane opäť do normálnych koľají. Dá sa to dokázať s pomocou plánovania úloh, meditácií, cvičenia a dostatku spánku.

2. Urobte pre to maximum

Mať dieťa vo vyššom veku je vec náročná, nie však nemožná. Ak je vaša túžba dostatočne silná, urobíte pre to všetko. Malo by to najmä zahŕňať:

skončenie s ponocovaním - na spánok si vyhraďte čas 7,5 - 8,5 hodín denne,

- na spánok si vyhraďte čas 7,5 - 8,5 hodín denne, rozlúčenie sa s tabakom - fajčenie má negatívny vplyv na zdravie vašich ciev, čo môže negatívne ovplyvniť erektilné funkcie,

- fajčenie má negatívny vplyv na zdravie vašich ciev, čo môže negatívne ovplyvniť erektilné funkcie, mieru v pití alkoholu - zníženie alebo úplné vylúčenie alkoholu vie byť prospešné pre zdravie aj reprodukciu,

- zníženie alebo úplné vylúčenie alkoholu vie byť prospešné pre zdravie aj reprodukciu, pravidelný pohyb - a to na dennej báze. K produkcii testosterónu dokážete prispieť náročnejšími silovými cvičeniami a testosterón vám zase pomôže s potenciou, akú potrebujete.

3. Nakopnite svoje libido

Obaja partneri si vedia vďaka malým trikom dopomôcť k lepšej “nálade” a okrem prírody nechať pracovať aj fantáziu. K väčšej zábave a chuti na sex môže prispieť napríklad aj sexuálna príručka. Nájdete v nej rôzne “vychytávky” ako napríklad použitie dirty talk, erotické príbehy či odporúčania kde to robiť a v kde nie.

4. A to najdôležitejšie: Podporte potenciu

Po tridsiatke začne hladina dôležitých mužských hormónov prirodzene klesať, čo sa vie prejaviť na libide, chuti na sex, ale aj občasnými problémami s erekciou. Plodné dni vašej partnerky si však nevyberiete, preto je dôležité jedno - byť vždy pripravený.

Tip: K tomu vám môžu pomôcť afrodiziaká vo forme jedál a bylinek alebo voľne dostupný prostriedok na mužskú potenciu Zerex Ultragold. Tento prírodný doplnok výživy obsahuje obsahuje extrakty z tradičných bylín a vitamíny, ktoré prispievajú k udržaniu sexuálnej kondície a vitality v každom veku. Medzi ne patria: vitamín B2, vitamín B12, vitamín B6, ale aj zinok, kotvičník zemný, maca peruánska.

Vďaka vysoko koncentrovanému zloženiu účinných látok priaznivo pôsobí na udržanie správnej funkcie reprodukčného ústrojenstva. Zerex Ultragold je doplnok plný účinných zložiek, ktoré ovplyvňujú početnosť a pohyblivosť spermií a pôsobia tak na zdravú plodnosť.

Aj keď nemáte dvadsať, cesta ku vlastnému potomkovi nemusí byť tŕnistá. Nezabudnite na odhodlanie, chuť zmeniť to, čo je potrebné a s pomocou prírody nájsť tie najlepšie vitamíny pre mužov na plodnosť. Môže sa vám to podariť “ľavou zadnou”.

