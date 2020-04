Tu sme doma, tu pomáhame - projekt Poštovej banky, ktorý pomôže aj vám

Pandémia zatvorila školy, obchody, obmedzila výrobu a mnohí Slováci tak čiastočke alebo úplne prišli o svoj príjem. Pravidelné výdavky na bývanie a zabezpečenie chodu domácnosti nám však zostali. Koronavírus tak ohrozil nielen naše zdravie, ale aj finančnú stabilitu. Poštová banka preto okamžite zareagovala a pre ľudí vyčlenila finančnú pomoc 10 miliónov EUR. Každý, kto potrebujete preklenúť túto náročnú situáciu, môže požiadať o bezúročnú pôžičku až do výšky 1000 EUR a začať ju splácať až v novom roku.

„Stojíme i pri podnikateľoch, pretože si veľmi dobre uvedomujeme čím všetkým sú v dôsledku pandémie ohrození. Viacerí z nich čelia strate príjmov, pracovnej sily, nárastu nákladov, ale aj úplnej likvidácii. Aj pre nich preto máme finančnú pomoc vo formou pôžičky s 0% úrokom bez poplatku za poskytnutie a s možnosťou odkladu splátok,“ dodáva hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Odklad splátok na mieru

Banka podala pomocnú ruku aj tým, ktorí už majú hypotéky, spotrebné úvery a kvôli korone ich nevládzu splácať. Klientom umožňuje požiadať o odklad splátok až na 9 mesiacov bez negatívneho zápisu v Úverovom registri. Každej žiadosti, ktorú je možné poslať aj elektronicky, sa venuje osobitne a hľadá to najlepšie riešenie pre klienta.

Milióny na ochranné pomôcky pre Slovákov

Koronavírus nás našiel nepripravených – riziko nákazy bolo zrazu priveľké, ochranných pomôcok primálo. Kým iní hľadali vinníka, ktorý má tento stav na svedomí, akcionár Poštovej banky nestrácal čas a vybavil dovoz zdravotníckych a ochranných pomôcok z Číny na Slovensko. Spoločnosť J&T na ne vyčlenila 4 mil. EUR a odovzdala ich štátu. Nadácia Poštovej banky darovala Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 1 000 ks ochranných jednorazových rúšok. Ďalších 1 000 ks smerovalo do Národného onkologického ústavu.

Príkladná starostlivosť o zamestnancov

Ani Poštovej banky sa koronavírus nepýtal či je pripravená na jeho príchod a už vôbec nebral ohľad na jej biznis plány. Nezostávalo jej tak nič iné len rýchlo zmobilizovať sily, postaviť sa tvárou v tvár vzniknutej situácii a neodkladne hasiť, čo pandémia napáchala. Na prvom mieste bolo zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a klientov. „Pracoviská boli ihneď vybavené dezinfekciou, ľudia na ústredí a v pobočkovej sieti ochrannými rúškami. Upravili sa otváracie hodiny na pobočkách a vymedzil sa čas, kedy prioritne obslúžime seniorov. Banka poskytla možnosť pracovať z domu všetkých kolegom z centrály, ktorým to dovoľuje charakter ich pracovnej náplne,“ rozpráva o prvých opatreniach hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Home office dnes využíva približne 65 % zamestnancov banky. Rodičom, ktorí túto možnosť nemajú, ale po zatvorení škôl museli zostať na OČR, firma doplácam rozdiel medzi sociálnou dávkou a mzdou. Pre udržanie dobrého psychického zdravia zamestnancov bola zriadená krízová linka, kde im s riešením problémov pomáhajú odborníci. Absenciu sociálneho kontaktu vyriešili založením uzavretej skupiny na facebooku, kde si môžu každé ráno zacvičiť jogu, denne v nej zdieľajú zážitky s kolegami, s ktorými sa už pár týždňov nevideli a zúčastňujú sa pravidelného live chatu s generálnym riaditeľom Andrej Zaťkom, s ktorým diskutujú o aktuálnych pracovných aj spoločenských témach.

Testy na koronavírus pre kolegov zadarmo

Medzi zamestnancami banky, ktorí i naďalej chodia do práce a zabezpečujú servis pre klientov vznikli opodstatnené obavy o svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych, ku ktorým sa denne vracajú priamo z prvej línie. Preto sa vedenie banky rozhodlo umožniť im dať sa otestovať na koronavírus buď priamo v práci vďaka drive-in testovaniu spoločnosťou Medirex alebo v ktoromkoľvek súkromnom laboratóriu na Slovensku. Ľuďom na pobočkách, PFS pracoviskách a v podateľni prepláca plnú sumu za test a tým, ktorí chodia do zamestnania, ale neprichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi, uhradí polovicu z ceny testu na koronavírus. Imunitu zamestnancov banka pravidelne podporuje aj dodávaním čerstvého ovocia a probiotík priamo na ich pracoviská.

Namiesto reklamy pozdravy pre starkých

Sociálny kontakt je aj podľa odborníkov jednou z najdôležitejších súčastí príjemného pocitu, základom nášho komfortu a duševného zdravia. Čím dlhšie žijeme v izolácii, na ktorú sme doteraz neboli zvyknutí, tým viac si uvedomujeme ako nám chýbajú blízki, osobné stretnutia s nimi. A to viedlo Poštovú banku k rozhodnutiu, darovať časť svojho mediálneho priestoru širokej verejnosti. „Zapojili sme sa do projektu „Pozdravíčko“, ktorý vznikol v spolupráci s kreatívnou agentúrou Ponyhouse s.r.o. a mediálnou agentúrou Media and Digital Services a.s., vďaka ktorému si rodiny budú môcť poslať odkaz priamo cez televízne kanály JOJ Group. Banka venovala svoj reklamný priestor, ktorý sa od 16. apríla 2020 napĺňa videami Slovákov. Je určený pre tých, ktorí chcú potešiť svojich rodičov a starých rodičov. Nahraté video odkazy, ktoré im adresujú, môžu posielať cez microsite www.pozdravicko.sk,“ upresňuje hovorkyňa banky.

Poštová banka je presvedčená o tom, že naše zdravie, psychická pohoda a naše vzťahy sú teraz omnoho dôležitejšie ako biznis. „Sme slovenská banka a keďže Tu sme doma, tu pomáhame a budeme pomáhať i naďalej všade tam, kde to bude potrebné,“ uzatvára hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Viac na www.postovabanka.sk/dobrosanosi/pomahame.

