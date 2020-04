Chýba vám vitamín C? Skúste týchto 5 čerstvých potravín!

O vitamíne C a jeho zázračnom vplyve na imunitný sytém ste toho už určite počuli dosť. Čo však možno neviete je to, že toľko ospevované “céčko” podporuje nielen našu imunitu, ale aj psychickú pohodu. A to v súčasnom období zaručene oceníme! Sezóna čerstvých vitamínov už začala, preto namiesto do lekárne zamierte radšej do oddelenia ovocia a zeleniny. Vašej imunite i dobrej nálade určite prospeje, ak si do košíka vložíte aj týchto 5 čerstvých potravín, doslova nabitých „céčkom“:

1) Brokolica

Každých 100 gramov brokolice obsahuje až 113 mg vitamínu C. Už konzumáciou tohoto množstva chutnej zeleniny teda bez problémov bohato pokryjete jeho celodennú odporúčanú dávku! Brokolica je navyše plná železa, vďaka ktorému sa vitamín C do tela vstrebe oveľa lepšie. Vynikajúca je surová v šalátoch, či rozmixovaná v chutnej krémovej polievke. Nezabudnite, že teplo vitamín C ničí, preto ju pri varení do vriacej vody ponorte len na minútku. Zvýrazní to jej zdravú zelenú farbu a bude výborná aj chuťovo.

2) Petržlenová vňať

Ak je práve čerstvá petržlenová vňať obľúbenou surovinou pri varení, máte vyhraté. 100 gramov totiž obsahuje až 130 mg vitamínu C, a naviac mnoho ďalších zdraviu prospešných vitamínov. Lieči diabetes, zlepšuje kondíciu kostí, chráni pred vznikom artritídy a zlepšuje zdravie srdca. Prirodzene jej konzumujeme menej ako klasickej zeleniny či ovocia, napriek tomu sa však oplatí si ju dopriať, kedy je len možné.

3) Červená paprika

Surová zelenina je vynikajúci spôsob ako poraziť jarnú únavu. Ak skombinujete hneď niekoľko druhov, dokážete si pripraviť poriadnu dávku vitamínu C! Pripravte si napríklad ľahký šalát z hlávkového šalátu a papriky. Prezradíme aj to, že tá červená je na „céčko“ najbohatšia. V 100 gramoch tejto raňajkovej zeleninky sa nachádza až 190 mg vitamínu C.

Zdroj: Kaufland

4) Kivi a exotické ovocie

Ak ste skôr ovocný typ, namixujte si „céčkový“ koktejl z kivi, ananásu, manga a papáje. Takáto kombinácia vás vitamínom C doslova “nadopuje”. Bohatým obsahom vitamínu C je známe najmä kivi. V čerstvom kivi sa nachádza až 90 mg vitamínu C, čo predstavuje jeho odporúčanú celodennú dávku. Pravidelná konzumácia tohto ovocia vám nielen naštartuje imunitu, ale pomôže aj podporiť chudnutie, znížiť vysoký krvný tlak a zbaviť telo toxínov.

5) Citrusy

Keď sa povie vitamín C, azda každému napadnú na prvom mieste citrusy. Pomaranče, citróny či mandarínky sú skutočne obľúbeným zdrojom vitamínu C. Možno vás prekvapí, že ho neobsahujú zo všetkých druhov zeleniny a ovocia najviac, no stále sú vhodnou voľbou, ktorá vás na jar môže „nabiť“ potrebnou energiou.

