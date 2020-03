Malé rozmery obývačky? Zväčšite ju opticky

Aj z malej obývačky dokážete vykúzliť väčšiu miestnosť a nepotrebujete k tomu dokonca ani stavebné úpravy. Zabudnite taktiež na rôzne demolačné zásahy a upriamte sa na každý centimeter a detail. Pokiaľ dokážete zvoliť adekvátnu farebnú kombináciu a prispôsobiť tomu aj výber nábytku, chýbajúce metre štvorcové hravo získate optickým zväčšením obývačky.

Jemná farebná škála

Ak bývate v priestore malých rozmerov, určite oceníte akúkoľvek radu, ako obývaciu miestnosť naoko zväčšiť. Namiesto tmavých farieb zvoľte tie svetlé a z hľadiska odtieňov postačí aj samostatná biela, no siahnuť môžete aj po jemných odtieňoch. Pri zariaďovaní nábytku farby príliš nekombinujte a zamerajte sa najviac na kombináciu štyroch. Nebojte sa obývačky v bielom sfarbení. Práve s takou bude priestor o poznanie väčší.

Biele steny miestnosť opticky zväčšia Zdroj: Shutterstock

Nezabúdajte aj na dekor stien

Chcete oživiť miestnosť tým, že siahnete po tapetách na stenu? Zabudnite však na všetky steny a tapetu umiestnite len na tú jednu. Veľké vzory a tmavé farebné spracovania sú v tomto prípade neprípustné, nakoľko by obývačku ešte viac zmenšili. Ak však ozdobíte strop rôznymi dekoráciami, opticky miestnosť zväčšíte. Voľbu závesov prispôsobte farbe stien, čím vytvoríte dojem jednotnej línie.

Kľúčový je dostatočný prienik svetla

Pri zariaďovaní izby nikdy nezabúdajte na svetlo. Čím viac prirodzeného svetla vpustíte do izby, tým priestrannejšie bude miestnosť pôsobiť. Odostrite okná, vytiahnite žalúzie a nebráňte viac prieniku svetla. Žalúzie sa dokonca odporúčajú nahradiť s dlhými závesmi, ktoré priestor opticky rozšíria.

Zamerajte sa však aj na výber adekvátneho umelého osvetlenia. Práve takéto osvetlenie musí byť v izbe malých rozmerov funkčným, ale za to aj nenápadným doplnkom. Vyhnite sa lustrom enormných rozmerov a siahnite po malých a jednoduchých nástenných svetlách. Perfektne vám poslúžia a nebudú v priestore vôbec prekážať.

Nepodceňujte efekt zrkadla

Umiestnením zrkadla priamo oproti oknu len získate. Izba bude pôsobiť priestrannejšie a odraz svetla sa bude vynímať do všetkých strán, čím izba získat aj potrebnú vzdušnosť. Podobný efekt odrážajúceho svetla docielite aj s nábytkom a doplnkami v metalickom odtieni. Kovové prevedenie a jemný povrch nábytku bude práve pre takéto riešenie vítanou voľbou.

Zrkadlo je vďačným doplnkom na presvetlenie a optické zväčšenie priestoru Zdroj: David Papazian/Shutterstock.com

Ústredný bod miestnosti

Nábytok do obývacej izby podrobte taktiež podrobnému výberu a vyhnite sa mohutným rozmerom a vsaďte na svetlé spracovanie s oblými rohmi. Sedacia súprava tvorí dominantu každej obývačky, no v malej izbe by nemala vypĺňať jej celý priestor. Nahraďte robustnú sedačku v tvare písmena U jej minimalistickým spracovaním, prípadne si zvoľte spracovanie v tvare písmena L, ktoré vám perfektne zaplní nevyužitý roh izby. Kľúčová je však aj multifunkčnosť sedačky. Tá s úložným priestorom je v takomto prípade ideálnym riešením, ako efektívne vyriešiť problém s malými rozmermi izby.

Sedacia súprava v tvare písmena L sa perfektne hodí na vyplnenie prázdneho kúta Zdroj: Shutterstock

Ďalšie triky na optické zväčšenie obývačky

Pri prázdnych kútoch by ste mali hľadať riešenie, ako ich efektne zaplniť. Zabudnite však na rôzne zbytočnosti a hľadajte najmä praktický nábytok. Kým pri prázdnom kúte sa odporúča jeho zaplnenie, pri podlahe platí niečo úplne iné. Ak z nej vidíme čo najviac, o to väčšia sa nám izba bude zdať.

Skúste nepokladať všetok nábytok na zem. Televízor umiestnite na stenu, zvoľte si nástennú knižnicu a nezabudnite aj na vysoké skrinky. Priestor nebude pôsobiť preplneno a vy využijete každé voľné miesto. V otázke doplnkov sa zase vyhnite množstvu drobností a nahraďte ich jedným výrazným doplnkom. To isté sa týka aj obrazov. Namiesto viacerých malých dekorácií uprednostnite jeden obraz väčších rozmerov, ktorý v izbe zaručene vynikne.

