Obháji aj tento rok Fero Mikloško cenu za špeciálny štýl na bežkách?

„K mojej zime neodmysliteľne patrí lyžovanie, ktorému som prepadol už ako dieťa. K bežkovaniu som sa dostal neskôr, no človek pri ňom skutočne príjemne zrelaxuje. Vždy, keď sa mi núka dobre upravená bežecká trať, nikdy neodmietnem a už aj prezúvam lyžiarky za pohodlnejšie bežkárske topánky a naplno si to užívam.“

Zdroj: Rezká Bežka

Fero Mikloško nám prezradil, kvôli čomu chodí bežkovať: „Bežky si nevyžadujú až toľko sústredenia ako lyže, človek sa zosúladí s traťou a v pravidelnom elegantnom rytme si jednak dobre zašportuje, no stíha si aj dobre pokecať so svojimi priateľmi. Presne tak je to aj v mojom prípade, pohodové tempo mám rád. Tento rok sa však chystám na 2. ročník bežkárskych pretekov s názvom Renault Rezká Bežka. A sľúbil som si, že tento rok budem dravejší a súťaživejší.“

Fero Mikloško si 1. ročník rodinného bežkárskeho eventu - Renault Rezká Bežka pochvaľuje: „Minulý rok sme s kamarátom vyhrali cenu za špeciálny štýl, boli sme síce viacej na zemi ako na nohách, lebo sme si odpustili tréning, ale každopádne sme si to užili. Skvelé podujatie, úžasná atmosféra, veľa chtivých bežkujúcich, zdravá rivalita a chuť po víťazstve motivovali aj mňa, že sa tento rok budem viacej snažiť. Pôjdem ako drak.“

Od módneho návrhára sme si samozrejme nechali aj poradiť, aké sú tohtoročné trendy na lyžiarskych svahoch: „Trendy sú stále čoraz výraznejšie, ale to len preto, aby nás bolo na kopci vidieť! Nie pre zaujímavosť, ale naozaj prvoradá je tu bezpečnosť.“ Aký outfit má Fero Mikloško pripravený na tohtoročný bežkársky event, bude prekvapením: „Ja už pomaly dolaďujem jednotlivé kúsky, tak verím, že súťažiacich rozptýlim, keď už teda pôjdem ako drak.“

Vyzerá to, že 7. marca sa na Štrbskom Plese sa majú na čo tešiť nielen milovníci bežeckého lyžovania, ale aj priaznivci módy a najnovších trendov.

