Toto nesmiete zmeškať. Štedré dotácie na tepelné čerpadlá čakajú aj na vás

Poukážky na kúpu tepelných čerpadiel vydáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu Zelená domácnostiam II. V najbližšom kole bude k dispozícii podstatne vyššia suma než obvykle, celkovo až 3 milióny eur.

Ušetríte tisíce eur

V roku 2020 budú platiť rovnaké sadzby podpory ako vlani. Znamená to, že na tepelné čerpadlo môžete získať dotáciu až do výšky 3 400 € – v závislosti od konkrétneho modelu. Žiadosť je možné podať elektronicky v daný deň, a to od 15.00 hod. O Dotáciu na tepelné čerpadlá si môžete zažiadať 18. februára. Podrobnejšie informácie o udeľovaní dotácií získate na oficiálnej stránke projektu.

Špičková japonská kvalita

Pochopiteľne, okrem výhodného financovania je takisto dôležité vybrať spoľahlivého výrobcu. Kvalita je prvoradá, preto vám odporúčame tepelné čerpadlá od celosvetového lídra na trhu – spoločnosti DAIKIN. Špičkový japonský výrobca je priekopníkom a inovátorom v tejto oblasti a ponúka širokú škálu modelov , ktoré šetria nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. DAIKIN navyše myslel aj na obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí sú z dotačného programu Zelená domácnostiam II vylúčení. Aby neboli ukrátení, DAIKIN im poskytuje zľavu až 20 %.

Príležitosť, ktorú treba využiť

Slovenská inovačná a energetická agentúra odhaduje, že najbližšie vydá až 1 000 poukážok na dotácie na tepelné čerpadlá. Nezmeškajte túto príležitosť a jednu z nich môžete získať aj vy.

