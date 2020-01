Sedem a pol tisíc eur sa podarilo vyzbierať na Benefičnom koncerte pre bytovku na Mukačevskej

Časť peňazí z benefičného koncertu už je na transparentnom účte. K pomoci sa pridala aj ticketingová spoločnosť Predpredaj.sk, cez ktorú bol predaj sprostredkovaný. Celú vyzbieranú sumu z predaja vstupeniek v hodnote 3 656 eur venuje obetiam výbuchu. Na účet bude pripísaný v najbližších dňoch.

Na koncert prispelo 855 ľudí v hodnote 7 476 eur. Diváci si okrem dobrého pocitu užili aj benefičný koncert trvajúci až 6 hodín, počas ktorých odzneli viaceré žánre ako pop, rock, folklórna hudba, operný spev aj country.

Zdroj: Zuzana Balenčin

Organizátor koncertu Rudolf Voit síce čakal viac ľudí, ale tiež dodal, že sklamaný nie je ,,ale tá suma by bola krajšia, ak by bola desaťnásobne vyššia,“ povedal pre Korzár Voit. Tiež zdôraznil: „Aj keď veľké veci sa skladajú z malých. Ak to pomohlo aspoň trochu prispieť obyvateľom postihnutých tragédiou, malo to zmysel.“

Na koncerte vystúpili títo hudobníci:

Katarína Knechtová, Kandráčovci, Beáta Dubasová, Komajota, Lukáš Adamec, Viktor Špak, Kollárovci, Mario Gapa Garbera, Allan Mikušek, Paľo Drapák, rímsko-katolícky kňaz a operný spevák Martin Šafárik, Michaella, Veronika Rabada, Jakub Petranik, ElevenHill, Hrdza, Ščamba, Rolland z Čirča, Pink Floyd Revival, Akustika, Wandererove Segry, Viki Olejárová, UsmievAnka, Stopa, GeRock Kabát Revival, Papyllon, Žobráci, Atlantída, BB Country, Grimmy Dance Studio.

