Skvelá SÚŤAŽ pre milovníkov hip hopu a módy! SUPA a ZVERINA ti ukážu kúsky, ktoré osobne vybrali

CP Kombo je slovenské zoskupenie troch velikánov /Vec, Supa a Zverina/, ktoré by sa dalo prirovnať ku kriticky ohrozenému druhu. Vidí sa naozaj len veľmi málo. Práve preto je veľká vec, keď sa ich názov niekde objaví. Najbližšie spolu vystúpia na koncerte hip hop legendy DAS EFX, ktorá už 21.2. prinesie do MMC energiu old school hip hopu priamo z Brooklynu (viac o DAS EFX a koncerte).

Zdroj: predpredaj.sk

Spevákov sme si odchytili na natáčaní relácie PREDKECY, kde sa rozrozprávali o ich vzniku, hudbe aj plánoch. Celý diel nájdeš TU.

Keďže SUPA a ZVERINA tiež vystúpia na spomínanom koncerte v MMC, rozhodli sa zapojiť do súťaže s obchodom TheStreets a potešiť tak fanúšikov old school hip hopu. Každý, kto si zakúpi vstupenku na amerických DAS EFX je automaticky zaradený do súťaže o fresh šušťákovú súpravu NIKE, bundu a šiltovku HOUSTON ROCKETS.

Vstupenka momentálne stojí príjemných 22€, za ktorých môžeš dostať okrem poriadnej hip hop nálože aj tieto štýlové kúsky.

Zdroj: Martina Hanusková

Na kus reči o móde s CP Kombo

„Najradšej mám letný vohoz. Kraťasy, light weight triko a vzdušné DC heathrow,“ začal Vec a pridal sa aj Supa: ,,Mám rád oblečenie, ktoré som nosil ako pankáč, martensy a bomber. Ale to nám náckovia ukradli, takže je to problematické... Je toho veľa, čo rád nosím, a mení sa to podľa nálady.“ Debatu o oblečení, v ktorom sa cítia pohodlne, zaklincoval Zverina s jemu tak typickým humorom: ,,Keď som nahý a mám na sebe iba pekné telo opačného pohlavia.“

Zverina módu nerieši, podľa hudobníka je to zbytočná starosť, ktorou si nechce zamestnávať hlavu. Tiež sa zdá sa, že Zverky je skromný človek, keď dodáva „nepotrebujem mať vždy najnovší telefón a obliekam sa skôr pohodlne ako pekne. Frajerina nie je zbaliť dievča, keď si pekný, ale práve naopak“.

Zdroj: Viktor Cicko - POP Studio

Na kultové menčestráky, ktoré mali v 90. rokoch snáď všetci, spomína s nostalgiou len Supa: ,,Nedávno som rozmýšľal, že musia každú chvíľu prísť znova do módy“. Neboli to však menčestráky, na ktoré bol spevák zaťažený, „vždy som mal rád vojenské oblečenie, má veľa skrytých vreciek. Mal som také paragánske maskáče, ktoré som miloval“.

CP Kombo a obľúbený merch

Obľúbené merch tričko Brančiho Kováča je Boy Wonder ,,s dizajnom voňavého stromčeka Wunderbaum do auta“ a dodáva, že ,,Ty Nikdy majú asi najvkusnejší merch u nás“.

,,Mne sa páči logo Big Boss,“ pridáva sa Supa a spomína, že najradšej nosil tričko z limitovanej edície Black Days k jeho albumu Čierne dni.

Zverina našiel pre merch aj praktické využitie: „Mám mikinu Calexcity, veľmi sa mi páči a nosím ju naozaj rád. Ešte mám Delikovu čiapku MVP, tú nosím na bicykel lebo je hrubá a odoláva vetru. Potom mám tepláky od raftovanie.sk a tie si beriem keď idem na huby.“

-Reklamná správa-