Predsavzatie schudnúť: Tu je 9 osvedčených krokov za sexi postavou!

Pomôže zmena stravovania, doplnky na spaľovanie tuku, pravidelné cvičenie alebo čarovná diéta? V 9 krokoch sme pre vás zhrnuli pravidlá, ktoré sa oplatí dodržiavať, ak sa snažíte o krajšiu postavu. Tak poďme na to!

#1 Výdaj je vyšší ako príjem

Kontrolu nad hmotnosťou a jej zníženie je možné získať pomocou poznania jednoduchej zákonitosti, ktorá sa nedá oklamať. Jej meno je kalorický deficit.

#2 Žiadne extrémy

Tvrdenie, že úplné vylúčenie cukrov zo stravy zaručí rýchlejší nárast svalovej hmoty, je už dávno prekonané. Museli by ste sa totiž zbaviť aj ovocia a zeleniny, takže náš mozog či svaly by prišli o zdroj energie (o vitamínoch ani nehovoriac). Naopak, štyri porcie zeleniny a jedna porcia ovocia by mali byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého procesu straty hmotnosti.

#3 Bez pohybu metabolizmus nezrýchlite

S pribúdajúcim vekom prirodzene strácame svalovú hmotu, čo spomaľuje metabolizmus. Cvičenie však môže významne tento stav zvrátiť. Prospieva zdraviu srdca, pomáha bojovať proti rôznym chorobám, zvyšuje energiu, zlepšuje náladu. Môže pozitívne ovplyvniť spánok, mužom môže pomôcť predchádzať problémom s erekciou a zlepšovať výkon.

#4 Čas venovaný tréningu

Koľko času je potrebné venovať sa cvičeniu? Ideál je týždenne zvládnuť 150 minút intenzívneho tréningu, čo predstavuje 30 minút počas piatich dní v týždni. V prípade, že sa rozhodnete pre menej intenzívny tréning, postačí polovica tohto času.

#5 Doplnky na spaľovanie tuku

Ak sa rozhodnete pre zabijakov prebytočných kilogramov, siahnite po takých, ktoré ponúka príroda:

garcínia kambodžská prispieva ku kontrole telesnej hmotnosti,

prispieva ku kontrole telesnej hmotnosti, pomarančovník horký napomáha správnemu metabolizmu lipidov a ku kontrole telesnej hmotnosti,

napomáha správnemu metabolizmu lipidov a ku kontrole telesnej hmotnosti, chróm prispieva k normálnemu metabolizmu makroživín,

prispieva k normálnemu metabolizmu makroživín, zelený čaj môže pomôcť pri spaľovaní tukov a zlepšiť výkon pri cvičení,

môže pomôcť pri spaľovaní tukov a zlepšiť výkon pri cvičení, zelená káva podobne ako zelený čaj, obsahuje bioaktívne látky, ktoré môžu ovplyvniť metabolizmus,

podobne ako zelený čaj, obsahuje bioaktívne látky, ktoré môžu ovplyvniť metabolizmus, l-karnitín môže pomôcť zvýšiť schopnosť spaľovať tuky.

Spomenuté účinné prírodné zložky obsahuje doplnok výživy Zerex Assassin, ktorý slúži ako podpora zbavovania sa prebytočných kilogramov.

#6 Tekutiny si vyberajte

Asi nie je potrebné prízvukovať, že cesta za vysnívanou postavou by mala byť vydláždená v súčinnosti s pitným režimom. Vyberajte však rozumne. Sladené nápoje sú zdrojom nadbytočného cukru a nadmerné množstvo kávy vás môže brzdiť v snažení. Radšej si doprajte zelený čaj, čistú vodu a tekutiny dopĺňajte pravidelne počas dňa.

#7 Spánok je mimoriadne dôležitý

Ako spolu súvisia spánok a chudnutie? Nedostatok spánku môže zapríčiniť, že unavený mozog nedokáže odolať “odmene” vo forme niečoho nezdravého. A výsledok? Veľká porcia cappuccina s koláčom na rozbeh a výhovorka “prečo necvičiť” vo forme únavy. Štúdie zistili, že príliš málo spánku vedie ľudí k tomu, aby jedli väčšie množstvá všetkých potravín a zvyšovali tak prírastok ich hmotnosti.

#8 Plánovanie

Viete, čo sa stane, keď prídete hladní domov alebo do obchodu? Zjete prvú vec, na ktorú vám príde chuť. Čo z toho vyplýva? Výber jedál a ich načasovanie si plánujte vopred. Rozloženie potravy na 5 menších dávok počas dňa zabráni vlčiemu hladu a nájazdom na chladničku či kantínu v práci.

#9 Nevzdávať sa pri prvom zlyhaní

Nástrahy na ceste za zdravším životom a očarujúcou figúrou sa prirodzene vyskytnú už od prvého dňa. Naliehanie rodiny alebo známych siahnuť po niečom nezdravom, oslavy, choroby, ktoré dočasne zabránia cvičiť, to všetko môže zapríčiniť zlyhanie a koniec. Nevzdávajte to však a vytrvajte vo svojom snažení aj napriek tomu. Pokiaľ sa prehrešky nestanú pravidlom, váš cieľ celkom určite dosiahnete.

Tip na záver

Predstavte si, že váš cieľ ste úspešne splnili a vytvorte si v hlave obraz samého seba. Ako sa cítite vo vašom novom tele? Aké reakcie má vaše okolie? A čo šatník? Tento pocit by vás mal motivovať počas celej doby úsilia. Vždy, keď budete premýšľať nad tým, prečo ste začali, spomeňte si naň. Ak je vaša túžba po krajšej postave dostatočne silná, rok 2020 je tým správnym, kedy sa to podarí!

