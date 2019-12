Sisa Sklovská vám predstaví čaro Vianoc v Koncertnej sieni Klarisky

Vianoce, čas radosti, pokoja, lásky, spolupatričnosti, ale aj neustáleho predvianočného zhonu. Práve v čase pred Vianocami by sme sa mali trochu zvoľniť, venovať chvíľu sebe. To už o pár dní ponúka tradičný Vianočný koncert Sisy Sklovskej a jej hostí: Otokara Kleina, Ensemble band and choir a dirigenta Lukáša Kunsta, ktorý sa uskutoční dňa 17.12.2019 o 19.00 v koncertnej sieni Klarisky.

Koncert slovenskej multižánrovej divy bude naozaj pestrý. Počnúc vianočnou klasikou, nás spoločne prevedie atraktívnym gospelom, až po súčasnú muzikálovú tvorbu. Nevšedné aranžmány pre orchester a zbor vychádzajú prevažne z vianočného albumu Sisy Sklovskej. Atmosféru tohto koncertu bude umocňovať sprievod orchestra a speváckeho zboru, v jednom z najkrásnejších koncertných priestorov bratislavských Klarisiek.

Úspešná spolupráca Sisy Sklovskej a Ensemble band and choir pod taktovkou Lukáša Kunsta prináša kvalitu multižánrového koncetu. Nie je tajomstvom, že Sisa Sklovská už roky spolupracuje s telesom mladých talentov ako ich mentorka. Tento rok vám predstaví aj dielo ocenené literárnym fondom a to priamo postava Márie Terézie z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu Ľuba Hornáka MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť.

„Chcel by som sa veľmi poďakovať Ensemble band and choir za nadšenie spolupracovať na projektoch ktoré tešia a napĺňajú nás všetkých. Hudba je dar, ktorú treba rozdávať ale aj vedieť prijímať“ takto sa vyjadruje šéf telesa Ensemble band and choir Lukáš Kunst.

Teší nás, že projekt je veľmi úspešný. O tom svedčí aj skutočnosť, že pre tento rok sa Stredoslovenská televízia stala hlavným mediálnym partnerom.

„Obdobie Vianoc je pre mňa čarovné priam až magické. Nie len preto, že môžem tráviť čas so svojou rodinou, ale v predvianočnom čase aj so svojimi priateľmi – vami mojimi fanúšikmi. O to viac sa teším na koncert v Klariskách pretože je o mne známe, že s nesmiernou pokorou najradšej spievam práve v sakrálnych priestoroch pre ich neopísateľnú atmosféru. Pozývam vás s mojimi priateľmi na koncert a teším sa na stretnutie s každým z vás.“ uvádza Sisa Sklovská.

Diváci sa môžu tešiť na čaro a jedinečnú atmosféru už 17.12.2019 / 19:00 v Klariskách. Vstupenky v sieti Predpredaj.sk.

