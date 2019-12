Hudobníci spomínajú na Jara Filipa: Na koncerte v Trenčíne odohrajú jeho najväčšie hity

Hudobným hosťom večera bude talentovaná Zuzana Mikulcová, ktorá prevedie Filipové pesničky vo svojom klavírnom aranžmáne. Na koncerte si návštevníci môžu zakúpiť Spevník Lasica + Filip + Satinský.

Zdroj: Kulturmarket

“Filipova tvorba vlastne takmer doslovne, a určite oprávnene, zľudovela. Jeho skladby sú chytľavé, hravé, vtipné, lyrické aj hĺbavé. Okrem pripomenutia si Filipovho výročia sme chceli, v prevažne vernom poňatí, prezentovať piesne a hudbu, ktoré máme radi,” hovorí Juraj Gažmerčík z kapely JF TRBT BAND. Tá vznikla pri príležitosti nového spevníka Lasica + Filip + Satinský, ktorý sa krstil tento rok. Nie je to náhoda, legendárny skladateľ by sa začiatkom leta bol dožil 70. narodenín. “Osobne vnímam album Bolo nás jedenásť za takmer geniálny. Je v ňom obsiahnutých veľa ľudských polôh a nálad – od nostalgických Chcel by som byť či Spomínam na Paríž cez trpko-humorné Na výstave až po hymnické Vyletel vták. Mám veľmi rád aj niektoré kusy na sólových albumoch ako Absolútne či Salvador Dalí, skladby s Rišom Müllerom predstavujú kapitolu samu o sebe. Špeciálne by som vyzdvihol skoro zabudnuté dobové politické satiry Dedo mráz, Televízne noviny a Predvčerom si naša Mara. Koncertný program sme zostavili prevažne z toho, čo nám je najmilšie. Najradšej hrávame asi všetky,” približuje s úsmevom kapelník Juraj Gažmerčík.

Aj keď od smrti Jara Filip uplynuli takmer dve desaťročia, jeho hudba je naďalej aktuálna. “Zrejme práve pre to spojenie chytľavého a inteligentného zároveň. Je známe, že Filip sa s komponovaním piesní nijako nebabral a jednotlivé kusy skôr chrlil, než pedantsky prepracovával. So svojím citom pre text to pritom nikdy nepôsobilo fušersky. Práve naopak. Tie piesne sú prístupné a slovám slúžia priam dokonale. Nehovoriac o tom, že písal zrejme na tie najlepšie možné texty,” myslí si Gažmerčík, ktorý sa podieľal aj na tvorbe spomínaného spevníka. “Ten obsahuje 30 piesní uvedenej autorskej dielne, ktoré si podľa nás zaslúžili určité zvečnenie, aby boli k dispozícii v podobe textu a akordov pre fanúšikov, zberateľov či milovníkov hudby a dobrého umenia. Jeho vznik v podstate inšpirovalo vydanie spevníka Deža Ursinyho spred dvoch rokov, čo bol prvý titul tohto formátu pod značkou Literárnej bašty. Výročie Filipových nedožitých 70. narodenín túto iniciatívu o to väčšmi podčiarkovalo. Ursiny aj Filip predstavujú natoľko výrazné osobnosti slovenskej hudby, že absenciu spevníka ich piesní sme považovali za deficit, ktorý bolo vhodné odstrániť,” uzatvára.

14.12. (sobota)

Štart: 20:00 hod.

Lístky: bit.ly/JaroFilip1412

Event: https://www.facebook.com/events/442967493286964/

