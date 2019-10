Ako manažovať 16 miliónov dielov denne?

Videostena, rozdelená na rozličné obrazovky zobrazuje neustále aktualizované čísla, grafy, mapy s popismi, kódmi… Vyzerá to ako riadiaca veža na letisku ale nie. Je to Riadiaca Veža SEAT v logistickom centre, nový systém zabezpečujúci, že dáta prislúchajúce k 16 miliónom dielov potrebným každý deň na výrobu približne 2.300 automobilov sa prenášajú v reálnom čase.

Prepojení inováciou: Za iba 26 týždňov vnikol v logistickom centre SEAT prelomový projekt, využívajúci aplikáciu na monitorovanie presnej polohy každého dielu, použitého na výrobu automobilov v súlade s potrebami výroby reálnom čase. „Bude to prvý raz, čo SEAT bude mať v reálnom čase informácie o toku materiálu, prepravných operáciách a spotrebe materiálu. Informácie, ktorých získanie si doteraz vyžadovalo hodiny a množstvo telefonátov, budú teraz aktualizované v priebehu sekúnd,“ povedal riaditeľ projektu David Castilla.

200.000 hlavných údajov aktualizovaných každodenne v reálnom čase: Automobil je obrovská skladačka, v ktorej každý diel a komponent je dôležitý, preto má zásadný význam vedieť kde je a či príde na miesto montáže načas. „Snažíme sa monitorovať všetko, čo je možné, od skladových zásob dodávateľov po udalosti na výrobnej linke, dopravu a logistické centrá,“ povedal David Castilla. Okrem toho tieto informácie vytvárajú základ pre využitie prediktívnych nástrojov na odstránenie problémov skôr ako nastanú. „Tento prelomový projekt SEAT ukazuje kapacitu tímu logistiky a výroby v nadchádzajúcej digitálnej transformácii našich procesov. Vyžadovalo si to veľké úsilie ale môžeme povedať, že za 26 týždňov sme urobili veľký skok vpred, z ktorého budú profitovať naši zákazníci. Tí budú mať prístup ku všetkým základným informáciám o ich vozidle a časoch dodania,“ povedal Dr. Christian Vollmer, člen predstavenstva SEAT pre výrobu a logistiku.

Kratšie dodacie lehoty: Cieľom tohtopriekopníckeho systému z krátkodobého hľadiska je skrátiť čas od objednania do dodania vozidla. „Zákazníci sa stanú súčasťou plánovacieho procesu a budú môcť dokonca zmeniť farbu pred lakovaním alebo nechať si vybaviť vozidlo špecifickými dielmi. Tento proces nám umožní lepšie vedieť, čo si zákazníci želajú a primerane tomu transformovať dodávateľský reťazec a usmerňovať ho podľa ich potrieb,“ vysvetľuje Enric Martí, zodpovedný za logistiku značky SEAT.

Väčšia efektivita, menej CO 2 : Výrazne bude profitovať aj životné prostredie, pretože jedným z cieľov projektu je zlepšiť grafikony prepravy materiálu. Dosahuje sa to pomocou aplikácie, uvádzajúcej geolokáciu nákladných automobilov a umožňujúcej im interakciu v reálnom čase. Aplikácia obsahuje prvú prediktívnu funkciu ETA (Estimated Time of Arrival) uvádzajúcu predpokladaný čas príjazdu. V budúcich etapách projektu bude implementované nové prediktívne nástroje zohľadňujúce počasie pre navrhovanie alternatívnych trás, skracujúcich čas jazdy, zvyšujúcich efektivitu dopravy a znižujúcich zaťaženie životného prostredia emisiami.

Innovation Day: Táto aplikácia sa dostala do výberu na SEAT Innovation Day, ktorý prezentuje najinovatívnejšie projekty spoločnosti SEAT vytvorené zamestnancami. „V tejto fáze môžeme úspešne predvídať výrobné potreby v predstihu. Z toho priamo profitujú naši zákazníci, ktorým môžeme potvrdiť termín dodávky vozidla pretože presne vieme, že všetky potrebné diely budú k dispozícii v plánovanom dni výroby,“ vysvetľuje riaditeľ projektu.

