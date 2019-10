Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky

Každý kto si kupoval nové vozidlo vie, aké dôležité je rozhodnúť sa pre správny typ pohonu. Faktorov, ktoré vstupujú do rozhodovania je veľmi veľa. Predpokladaný nájazd, či hľadáte auto do mesta, alebo skôr auto na dlhé diaľničné presuny, servisné náklady, alebo či len jednoducho preferujete benzín alebo naftu. V posledných rokoch k benzínu a nafte pribudli rôzne alternatívy v podobe elektrických hybridov, plug-in hybridov, alebo plne elektrických vozidiel. Budúcnosť sa uberá jasným smerom, aktuálne sú však tieto vozidlá stále cenou dostupné len pre horných 10-tisíc.

Čo by ste však povedali na to, keby ste si mohli kúpiť nové vozidlo za cenu dieselu, jazdili za polovicu oproti benzínu a pritom by ste využívali všetky jeho výhody? Zdroj: Seat

Dobrou správou je, že takáto technológia už na trhu existuje a volá sa CNG hybrid. Vozidlá spaľujúce stlačený zemný plyn rozoznáte od benzínových áut len na základe nálepky s logom CNG na zadnom okne. Pri technológií CNG nie je potrebné meniť svoje zvyklosti. Jazda je rovnaká ako pri benzínovom aute, natankované máte do 5 minút pri nezmenenom dojazde. Pozor, pohon CNG (stlačený zemný plyn) nie je pohon na LPG (skvapalnený ropný plyn). Jedná sa o iný plyn ale tiež inú, čistú a spoľahlivú technológiu. Nič vás preto neobmedzuje parkovať aj v podzemných garážach. Pri spaľovaní CNG sú emisie CO2 sú nižšie o 25 percent a oxidy síry až o 99 percent.

Pri pohone CNG nešetríte však len životné prostredie, ale aj svoju peňaženku, pretože prevádzkové náklady sú až o 50 percent nižšie ako pri benzínovom pohone a o 30 percent nižšie ako pri dieselovej motorizácií. Napriek tomu cena nového vozidla je rovnaká, alebo nižšia ako je to pri dieselovom variante. Zdroj: Seat

SEAT svoju pozíciu lídra CNG v koncerne potvrdzuje najbohatšou ponukou modelov - najúspešnejší Leon aj vo verzií kombi, SUV Arona, alebo mestská Ibiza. Motory TGI (CNG) nemajú problém ani s krátkymi trasami, či studenými štartami a dosahujú prevádzkové náklady len 4 centy na jeden kilometer.

Ako to funguje?

TGI Hybrid kombinuje jazdu na dva druhy paliva, stlačený zemný plyn (CNG) a benzín. CNG je rovnaké palivo, aké používame na vykurovanie našich domácností. Po stlačení má len 1 % pôvodného objemu.

Absolútnou novinkou a prvým SUV na pohon CNG celkovo – SEATom Arona sa flotila vozidiel na CNG od SEATu rozrástla na celkovo štyri modely. Už spomenutá Arona je vôbec prvým a stále jediným zástupcom s ekologickým plynovým pohonom vo svojom segmente. Stavebné prvky pohonu na CNG tvoria dve pohonné jednotky a dva palivové systémy so zásobníkmi. Kým v Ibize a v Arone sa používa turbomotor s výkonom 66 kW, väčší Leon a od neho odvodené o štvrť metra dlhšie kombi ST majú pod kapotou štvorvalec s priamym vstrekovaním s objemom 1,5 litra, ktorý dosahuje výkon 96 kW. Tento vychádza z koncernového motora 1.5 TSI, čo je prvý zážihový motor s variabilnou geometriou lopatiek turbodúchadla a navyše pracujúci v Millerovom cykle. Agregát s vysokým kompresným pomerom tak dosahuje vysokú účinnost. Zdroj: Seat

Stlačením štartovacieho tlačidla v Ibize či v Arone sa preberie motor, ktorý je na nerozoznanie od benzínového. Dosahuje výkon 66 kW a krútiaci moment 160 Nm. V oboch modeloch sa motor s označením TGI kombinuje so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, ktorej radenie pracuje ľahko a precízne.

Verzia 1.5 TGI s výkonom 96 kW a krútiacim momentom 200 Nm poháňa Leon a Leon Sportourer ST veľmi kultivovane a s dynamikou štandardom tohto segmentu. Okrem šesťstupňovej manuálnej prevodovky kombinujú oba modely tento motor aj s rýchlo radiacou sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou (DSG). Vďaka tejto prevodovke jazdí Leon nie len komfortne, ale aj veľmi úsporne. Kombinovaná spotreba 3,6 kg plynu na 100 kilometrov zodpovedá emisiám CO2 na úrovni 98 g/km.

Leon a Leon Sportourer ST s pohonom na CNG sa ponúka so všetkými stupňami výbavy Reference, Style, Xcellence aj FR v závislosti od prevodovky. Kúpa verzie na stlačený zemný plyn tak neznamená žiadne kompromisy z pohľadu výbavy. Príplatok oproti bežnému benzínovému motoru sa pohybuje v rozpätí 2 000 až 2 500 eur. Zvýšené náklady sa však vrátia počas prevádzky. V porovnaní s dieselmi sú verzie TGI o trochu lacnejšie.

