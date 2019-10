Na toto si dajte pozor pri kúpe domu v radovej zástavbe

Poďme pekne po poriadku. Najskôr niekoľko tipov, na čo nezabudnúť pri kúpe nehnuteľnosti. Keďže nepoznáme lokalitu, kde budú domy postavené, je naša rada všeobecnejšia. Existuje niekoľko faktorov, ktoré potrebujete dôkladne zvážiť. Aký bude nový dom – či vám bude vyhovovať jeho veľkosť (vrátane pozemku), orientácia na svetové strany alebo vnútorné dispozičné riešenie. Nezabudnite, pri výstavbe domu si zistite referencie na staviteľa. Zaujímajte sa aj o materiál, z ktorého je dom postavený.

Pocit súkromia je nesmierne dôležitý, preto v prípade, že má dom spoločnú stenu so susednou nehnuteľnosťou, žiadajte si dokumentáciu o zvukovej izolácii. Oceníte to hlavne vtedy, ak sú vaše deti veselšie a šantivejšie ako susedove. Vyhnete sa nepríjemným osočovaniam a hádkam, ktoré susedské vzťahy iba narúšajú. Mimochodom susedia – áno, aj to je dôležité. Najmä ak ide o domy v radovej zástavbe.

Ak máte tú možnosť, zistite si, kto bude bývať vedľa vás či v najbližšom okolí. Ďalšou dôležitou vecou je doprava. Píšete síce, že dom má stáť v blízkosti mesta, no niekedy je blízko až poriadne ďaleko. Preverte si, ako dlho vám bude trvať cesta do práce a späť a či existuje viac možností v prípade komplikovanej dopravnej situácie. Občianska vybavenosť – zistite si, aké školy, obchody alebo inštitúcie sú v okolí. Čím viac možností sa nachádza na mieste, tým menej cestovania vás čaká v budúcnosti.

Zdroj: PSS, a.s.

Financovanie

Rozhodnutie o tom, z čoho kúpu zaplatiť, je už jednoduchšie. Na financovanie vám odporúčame obrátiť sa na našich špecialistov v Prvej stavebnej sporiteľni. Už viac ako 26 rokov sa špecializujeme na financovanie modernizácie či kúpy bytov a domov. Tomu sme prispôsobili aj ponuka produktov, ktoré pravidelne inovujeme.

Na kúpu, výstavbu alebo rozsiahlu rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti môžete využiť náš úver zo stavebného sporenia so založením nehnuteľnosti. Manželom (ale aj partnerom) vieme poskytnúť jednotlivo až 170 000 €, teda spolu maximálne 340 000 € na jeden financovaný objekt. Úver má priaznivú úrokovú sadzbu, ktorú sme navyše v tomto roku výrazne znížili, až na 1,29 % ročne s fixáciou na 5 rokov. Doba splatnosti úveru môže byť až 30 rokov. Nízka úroková sadzba a dlhšie splácanie znamená nízku mesačnú splátku, ktorá tak nezaťaží váš rodinný rozpočet.

Potrebujete viac informácií?

Radi vám vo všetkom poradíme! Kontakty nájdete na www.pss.sk alebo nám zatelefonujte do Centra telefonických služieb na číslo 02/58 55 58 55.