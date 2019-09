Za tankovanie na OMV vyhral Audi Q2

Tankovanie kvalitného paliva môže viesť k dobrému autu. Presvedčil sa o tom i Ružomberčan Milan, ktorý do svojho vozidla načerpal palivo OMV MaxxMotion a dnes sa už môže voziť na úplne novom Audi Q2. Okrem hlavnej ceny OMV vo svojej letnej spotrebiteľskej súťaži rozdávala i ďalšie hodnotné ceny a nezabudnuteľné zážitky.

„Vernosť prémiovým palivám OMV MaxxMotion sa mi vyplatila,“ hovorí zákazník Milan. „Na čerpacích staniciach OMV tankujem i bežne, takže zapojiť sa do súťaže nebol žiadny problém. Výhre som však do poslednej chvíle nemohol uveriť,“ dodáva šťastný výherca, ktorý si cenu, Audi Q2 BASIS 1,5 TFSI prevzal v Bratislave na čerpacej stanici OMV na Einsteinovej ulici.

Pravidlá boli skutočne jednoduché. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý počas trvania súťaže natankoval najmenej 35 litrov paliva OMV MaxxMotion a zaregistroval sa kódom zo stieracieho žrebu.

„V našej spotrebiteľskej súťaži mohli zákazníci vyhrať množstvo skvelých cien. Víťazom sa však stal naozaj každý, kto natankoval niektoré z našich palív OMV MaxxMotion, pretože zaručene získal maximálny výkon a ochranu motora,“ povedala Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.

Zdroj: OMV

Okrem hlavnej ceny OMV každý týždeň počas letných prázdnin žrebovala aj víťazov predplatených kariet OMV Value Card v hodnote 500 eur. Nezabudlo sa ani na milovníkov zážitkov. Každý týždeň sme spoznali meno šťastného výhercu, ktorý si mohol preveriť svoje šoférske schopnosti v športovom aute na pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING. Špeciálna cena čakala i na tých, ktorí okrem rýchlosti a adrenalínu túžili i po peknom výhľade - mohli sa posadiť do kokpitu ľahkého športového lietadla Attack Viper SD4 nielen ako pasažieri, ale ako piloti.

Súťaž zároveň bola vynikajúcou príležitosťou pre tých, čo ešte nevyskúšali kvalitu palív OMV MaxxMotion Performance Fuels.

Benzín OMV MaxxMotion 100plus i nafta OMV MaxxMotion Diesel boli navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie požiadavky popredných výrobcov automobilov a motorov. Aditíva so špeciálnym zložením vylepšujú účinnosť paliva, zaisťujú optimálnu funkcionalitu a zabezpečujú dlhú životnosť motora. Výsledkom je aj zlepšené zrýchlenie a celkovo lepší výkon a ochrana motora.

*Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.

Informácie o spoločnosti

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 73 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 23 miliárd eur a viac ako 20-tisíc zamestnancami v roku 2018 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku, ktoré sú časťou kľúčového regiónu strednej a východnej Európy a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Rusku, Severnom mori, na Blízkom východe a v Afrike, ako aj v Ázii a Pacifiku. Denná ťažba v roku 2018 dosiahla v priemere 427-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne a viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť Gas Connect Austria GmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2018 dosiahol objem predaja plynu 114 TWh. Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou korporátnej stratégie. OMV investuje do roku 2025 do inovatívnych energetických riešení 500 miliónov eur.

Sociálne siete: Twitter, YouTube, Linkedin, Facebook a Instagram.

- reklamná správa -