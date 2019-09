Černobyľ je jedna z top lokalít adrenalínového turizmu

O tom, ako vyzeral Černobyľ pred tým, než ho zakryl rádioaktívny prach a ako vyzerá dnes porozpráva Martin Dubeň.

Zdroj: Kulturmarket

“O tvorbe seriálu HBO sme vedeli už vopred. Napriek tomu, že sa nenatáčal v Černobyle sú veci, ktoré jednoducho v našej komunite neutajíte. (úsmev) Úprimne, báli sme sa, že tému Černobyľu veľmi skreslia a pošpinia,” hovorí Martin Dubeň, ktorý organizuje zájazdy do černobyľskej oblasti už niekoľko rokov.

“My sa snažíme o likvidátoroch Černobyľu hovoriť ako o hrdinoch, rozpovedať ich pravdivý príbeh a nenechať ich životné osudy zapadnuté prachom. Chceme, aby sa na Černobyľ, ľudské osudy plné nešťastia, ale aj tie so šťastným koncom nezabudlo. Dávame do toho veľa energie a obávali sme sa, že ten seriál to môže naštrbiť. Nie je tomu až tak dávno, a mnohí si to aj pamätajú, čo vznikli Černobyľské denníky – absolútna hovadina. Dodnes sa nájdu turisti, ktorí rôzne miesta porovnávajú s lokalitami v tom filme. Na naše prekvapenie však bol seriál nielen, že kvalitne spracovaný, ale aj veľmi presný. Tvorcovia si naozaj dali záležať a snažili sa držať oficiálnej línie udalosti. Spadol mi veľký kameň zo srdca už keď som videl prvú časť. Pochopil som, že seriál sa uberá správnym smerom.” Aj keď je podľa Dubeňa seriál pomerne presný, seriál však vystihuje len krátku epizódu skutočných udalostí.

Zdroj: Kulturmarket

“Začína výbuchom a končí sa o niekoľko týždňov neskôr. Nezahŕňa život pred nehodou, ani radar Duga či vojenskú prítomnosť v regióne. Nehovorí napríklad ani o stavbe sarkofágu, ktorá bola nesmierne náročná,” menuje cestovateľ a sprievodca, podľa ktorého sa o výlety do Černobyľu zvýšil záujem turistov.

“Mnohých prekvapí, že sa dá ísť aj do elektrárne. Momentálne sa odohráva odstávka, ktorá potrvá ešte desaťročia. Vo vnútri tak stále pracujú ľudia, preto je prísne zabezpečená, aj čo sa týka radiačnej ochrany. A to dáva príležitosť aj nám turistom pozrieť sa dnu. Od septembra tohto roka sa dá dokonca nazrieť aj do kontrolnej miestnosti reaktoru č. 4, v ktorom sa tá nehoda odohrala,” dodáva Martin Dubeň, ktorý viac prezradí n prednáške Cestovateľského kina v polovici októbra v Bratislave.

Zdroj: Kulturmarket

Zdroj: Kulturmarket

Cestovateľské kino: Černobyľ

16. 10. (streda)

Štart: 19:00 hod.

Lístky

FB event

Martin Dubeň

​Je výkonný reaktor cestovky, ktorá už niekoľko rokov organizuje zájazdy do Černobyľu. Dušou cestovateľ, ktorý sa snaží objavovať atypické miesta. A tak sa dostal do Černobyľu. Neskôr sa rozhodol pre zmenu práce a odvtedy pomáha šíriť černobyľské posolstvo. “Kto nezažil, len ťažko pochopí. Osobne sa považujem za veľmi aktívneho cestovateľa-objaviteľa, ktorému je ľúto, ak počas mesiaca nenavštívi aspoň jednu cudziu krajinu. Ideálne takú, v ktorej ešte nebol,” hovorí Martin.

