Špičkový slovenský pretekár Maťo Homola je ambasádorom OMV

Informácie o spoločnosti: OMV Slovensko, s.r.o. Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 73 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest. Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV Aktiengesellschaft OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 23 miliárd eur a viac ako 20-tisíc zamestnancami v roku 2018 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku, ktoré sú časťou kľúčového regiónu strednej a východnej Európy a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Rusku, Severnom mori, na Blízkom východe a v Afrike, ako aj v Ázii a Pacifiku. Denná ťažba v roku 2018 dosiahla v priemere 427-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne a viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť Gas Connect Austria GmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2018 dosiahol objem predaja plynu 114 TWh. Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou korporátnej stratégie. OMV investuje do roku 2025 do inovatívnych energetických riešení 500 miliónov eur.