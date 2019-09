Vlasy, všade samé vlasy! Vyskúšajte päť trikov na ich prílišné vypadávanie

Aj vás trápi otázka, čo treba urobiť, aby vám zostalo viac vlasov na hlave ako na hrebeni, košeli alebo vankúši? Tu je 5 zaručených tipov, ktoré vás zbavia vrások!

#1 Doplňte bielkoviny

Vlasové folikuly sú v prevažnej miere vytvorené zo známej bielkoviny s názvom keratín, ktorý tvorí 90 % každého jedného vlasu. Strava chudobná na bielkoviny sa môže odzrkadliť aj v podobe straty vlasov. Odporúčame vám preto zamerať sa na stravu, ktorá obsahuje proteíny: morčacie a kuracie mäso, mliečne výrobky, vajíčka.

Keratín je možné dodávať pokožke aj “zvonku”. Nachádza aj v mnohých kozmetických prípravkoch určených práve na starostlivosť o vlasy. Je tiež súčasťou šampónov proti vypadávaniu vlasov, ktoré sú na tento problém primárne určené.

#2 Protistresová terapia

Prirodzeným nepriateľom hustej hrivy je aj sústavný stres. Zápchy na ceste do práce, náročný šéf, nepríjemné chodenie po úradoch, rodinné problémy - to všetko môže predstavovať stres. Nečudujte sa, že vaše vlasy už majú toho tiež “plné zuby”. Vypadávanie vlasov je totiž jeden z prvých prejavov, ktorý slúži ako zdvihnutý prst a upozorňuje vás, že buď zvoľníte tempo alebo prídete o vlasy.

Keďže stres má negatívny vplyv aj na vaše zdravie, nájdite si čas, kedy vypnete telefón a urobíte si chvíľu pre seba. Cvičením nič nepokazíte, práve naopak: do tela sa vyplaví viac hormónov, ktoré sa postarajú o vašu pohodu a lepšiu náladu. Či už zvolíte ťažké činky alebo jogu, podstatou je spomaliť a vyčistiť si hlavu.

#3 Kofeín aplikovaný priamo na pokožku hlavy

Určite by vás potešilo, keby sme vám povedali, že niekoľko káv denne sa postará o skoncovanie problému s vypadávaním. V tom prípade by väčšina pracujúcich ľudí na hlave nosila objemnú hrivu. My vám však poradíme kofeín použiť celkom inak. Vedecké štúdie potvrdili, že aplikácia kofeínu priamo ku vlasovým korienkom predstavuje podporu rastu vlasov. Použitie kofeínového šampónu proti vypadávaniu vlasov môže pozitívne ovplyvniť prekrvenie pokožky hlavy a podporiť tak zdravie vlasových folikul.

#4 Pravidelné umývanie

Dbanie o čistotu vlasov prostredníctvom ich pravidelného umývania pomôže udržať pokožku hlavy zdravú a čistú. Nezabudnite si preto vyberať šampóny, ktoré ju nebudú vysušovať, ale postarajú sa o vlasy rovnako ako o pokožku. Panthenol priaznivo ovplyvňuje rast vlasov aj kvalitu pokožky. Vyberajte si preto šampón, ktorý ho obsahuje, najlepšie v kombinácii s kofeínom a keratínom.

#5 Zbavte sa zlozvykov

Fajčenie je problémový návyk, ktorý negatívne ovplyvňuje zdravie. To ste už určite počuli stokrát, napriek tomu - ak ste fajčiar - možno práve teraz myslíte na ďalšiu cigaretu. Ak sa však dlhodobo neviete zbaviť problému vypadávania vlasov, fajčenie môže k tomu tiež prispievať. Znižuje totiž krvný obeh, a to vrátane prietoku krvi do pokožky hlavy.

