Návod na renováciu starých rodinných domov

Zásadné úspory energie, zväčšenie obytného priestoru a zdravé a príjemné bývanie – to všetko priniesla rekonštrukcia RenovActive. Slováci získajú návod, ako renovovať staré domy na zdravé a cenovo dostupné bývanie.

Spoločnosť VELUX, ktorá je iniciátorom rekonštrukcie RenovActive, verí, že projekt zo Šale bude slúžiť ako vzorový príklad riešenia obnovy starnúceho bytového fondu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

„Tento jedinečný koncept obnovy je v súlade s túžbou zakladateľa skupiny VELUX, ktorého celoživotným cieľom bolo vytvárať produkty, ktoré sú užitočné pre spoločnosť,” povedal Peter Bang, výkonný riaditeľ skupiny VELUX. „Tomuto domovu sa podarilo vdýchnuť druhý život a dnes jednej slovenskej rodine začína nová životná etapa. Ak však myšlienka RenovActive dobre zarezonuje, budeme venovať pozornosť naliehavej potrebe renovovať starnúci bytový fond Európy tým, že budeme vytvárať zdravé a energeticky úsporné a dostupné domy, ktoré svojím užívateľom prinášajú zdravé vnútorné prostredie. To je trvalo udržateľné riešenie, ktorému väčšina spoločností nemôže povedať nie."

Ukončenie stavebných prác na projekte RenovActive prebehlo za účasti Petra Banga, výkonného riaditeľa skupiny VELUX, Dagmar Plevačovej, generálnej riaditeľky VELUX Slovensko a Česká republika a Norberta Kurillu, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Nová etapa pre RenovActive

Vzorová rekonštrukcia pre zdravé bývanie má Slovákov inšpirovať, ako môžu svoj dom renovovať finančne optimálnym spôsobom. Hlavnými kritériami renovačného projektu RenovActive je dom, ktorý poskytuje komfortné a zdravé bývanie, je cenovo dostupný a opakovateľný. Štvorcový dom zo 70. rokov 20. storočia, v akom býva rodina Hučkovcov, nájdete v každej obci na Slovensku. „Na Slovensku sa nachádza 950 tisíc rodinných domov. Z nich prešlo rekonštrukciou len asi 37 %. Na renováciu stále čaká niekoľko stoviek tisíc domov,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová, generálna riaditeľka spoločnosti VELUX.

Na konci celého procesu rekonštrukcie domu Hučkovcov je zväčšenie obytnej plochy domu na 115 m2, zvýšenie úspor energií až o 80 %, ale najmä zdravé bývanie plné denného svetla a čerstvého vzduchu. „Vnútri budov trávime až 90 % času. Je preto nevyhnutné, aby sme v nich vytvárali a udržiavali zdravé a komfortné prostredie. Z našich prieskumov vyplynulo, že viac ako úspora energií motivuje Slovákov k renovácii zvýšenie komfortu bývania a RenovActive im ponúka oboje,“ dopĺňa Dagmar Plevačová.

Začína sa etapa zbierania skúseností s prevádzkou, monitorovania a merania kľúčových parametrov, ktoré budú prebiehať v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

7 princípov renovácie a skúsenosti zo stavby

Rekonštrukcia typického štvorcového domu na zdravé a moderné bývanie vychádza zo siedmich jednoduchých princípov, pri dodržaní ktorých možno dosiahnuť rovnaké kvalitatívne parametre na úrovni novopostavených domov. „Projekt sme navrhli v troch finančných variantoch a je dostupný zadarmo, vrátane skúseností, ktoré sme získali pri realizácii,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová.

Majitelia štvorcových rodinných domov nájdu na špecializovanej stránke projektu RenovActive kompletný návod, ako dom rekonštruovať a premeniť na zdravé a moderné bývanie. Nechýbajú konkrétne technologické riešenia a rady odborníkov. Poradí tiež, ako rekonštrukciu financovať a ako získať niektorú z rôznych možností štátnej podpory zameranej na obnovu a rekonštrukciu domov.

Čas na renovácie

Podľa dostupných údajov žije v samostatnom alebo v radovom rodinnom dome polovica slovenskej populácie. Ich obyvatelia sú vo väčšine prípadov aj ich vlastníkmi. Stav domu a jeho prípadná obnova je tak na zodpovednosti majiteľov.

Prevažná časť budov na Slovensku bola postavená do konca 70. rokov minulého storočia. Tieto stavby už ani zďaleka nespĺňajú dnešné kritériá – či už je to v oblasti energetickej náročnosti alebo v oblasti kvality vnútorného prostredia. „Vzhľadom na fakt, že budovy spotrebúvajú 40 % energie a 90 % budov tu bude aj po roku 2050, je pre splnenie klimaticko-energetických cieľov nevyhnutné zvýšiť tempo zdravej a udržateľnej obnovy budov. A práve tento projekt ukazuje cestu, ktorou by sme sa mali vydať a byť inšpiráciou pre iných,“ konštatuje Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.

Na príklade domu Hučkovcov zo Šale sa Slováci budú môcť presvedčiť, že mladá rodina môže v renovovanom dome žiť moderne, zdravo a súčasne mať nízke náklady na prevádzku.

Viac o projekte RenovActive Slovensko sa dozviete na www.renovactive.sk alebo nás sledujte na Facebooku.

O projekte RenovActive

Koncept opakovateľnej cenovo dostupnej renovácie budov do aktívneho štandardu s názvom RenovActive je odpoveďou Veluxu na problémy, ktoré vyplývajú zo starnutia bytového fondu v Európe. Projektom RenovActive sa spoločnosť rozhodla aktívne podporiť urýchlenie renovačných procesov v Európe.

Pilotný projekt úspešne realizovala symbolicky v belgickom Bruseli – meste, kde sa koncentruje tvorba európskej legislatívy. Primárnym cieľom bolo dokázať finančnú realizovateľnosť rekonštrukcie aktívneho domu v kontexte európskeho sociálneho bývania.

O skupine VELUX

Skupina VELUX už viac ako 75 rokov vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí po celom svete. Cez strechu prináša do interiéru množstvo denného svetla a čerstvého vzduchu. Produktový program VELUX sa skladá zo širokej škály strešných okien a svetlíkov, ako aj z riešení pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mnoho druhov dekorácií, rolety a žalúzie, montážne doplnky a inteligentné výrobky na diaľkové ovládanie. Tieto produkty pomáhajú dosiahnuť zdravé a trvalo udržateľné vnútorné prostredie, a to nielen doma, ale aj v práci.

Pobočky VELUX pomáhajú ľuďom po celom svete. Spoločnosť VELUX má obchodné zastúpenie vo viac ako 40 krajinách a celosvetovo pre ňu pracuje približne 10 000 zamestnancov. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným.

www.velux.sk

- reklamná správa -