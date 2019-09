Kuchajda ožije ako nikdy predtým!

Dlhé letné dni sú už pomaly preč, no aj v septembri sa ešte môžeme tešiť z babieho leta a teplých dní. Ak sa vám počas víkendu nechce sedieť doma, ukončite letnú sezónu s priateľmi na netradičnom festivale. Cocktail fest (cocktailfest.sk) prinesie do areálu Kuchajdy hneď celé barové mestečko, v ktorom budú svoje barmanské umenie predvádzať tí najlepší barmani zo Slovenska. Dvojdňová akcia bude plná nielen chutných drinkov, ale aj bohatého sprievodného programu.

Zdroj: Cocktail fest

Viete čo je to flair show? Ak nie nevadí, o to viac budete prekvapení, keď budú počas exhibície barmanom nad hlavou lietať horiace fľaše alkoholu. Ak vás okrem chuti vášho cocktailu zaujíma aj niečo o tom, ako sa pripravuje a aké rôzne suroviny sa dajú využiť, môžete sa zúčastniť niektorej z talkshows. Okrem toho si to svoje nájdu aj tí, čo sa zaujímajú o udržateľný životný štýl, či gastronómiu.

Zdroj: Cocktail fest

Akcia bude mať aj hudobný doprovod mladej slovenskej kapely Druhá Doba a DJky La Bors, vďaka čomu to bude poriadna cocktailová párty. Celý programom vás prevedie príjemný hlas moderátorky Becy z rádia Europa 2 či RTVS. Festival začína už o 12:00 a končiť bude až po západe slnka.

Zdroj: Cocktail fest

Stále váhate? Možno vás okrem cocktailov od výmyslu sveta presvedčí rozmanitá ponuka nealko limonád, nealko miešaných nápojov, či festivalového občerstvenia. Minimum plastového odpadu, dokonalé chute všemožných cocktailov, profesionálni barmani a príjemný areál Kuchajdy. To všetko a omnoho viac sľubuje Cocktail fest Bratislava 2019.

Viac info nájdete na www.cocktailfest.sk

