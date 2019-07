Nájdi si svoju zónu - Filmový festival na Hrade Šariš sa blíži

Tohto roku sa Filmová noc na hrade uskutoční v čase o 19. – do 21. júla 2019 a pripravený je bohatý program. Špecifickosť festivalu spočíva v jeho mieste konania – ako jediný filmovýfestival sa odohráva na hrade a vždy v tretí júlový víkend. Prináša kvalitné umenie a kultúru do regiónu, podporuje mladých filmárov, študentov a lokálnychumelcov. Aj tento rok poskytne plnohodnotný program pre celú rodinu. Ide teda o spojenie kvalitného umenia, krásnej prírody, hradného areálu a rodinnej festivalovej pohody.

Tento rok festival prekvapil mimoriadne podnetnými zónami – oddychovou, detskou, divadelnou, rozhlasovou, medzigeneračnou, filmovou, hlavnou zónou. Každá prináša množstvo zaujímavých workshopov, prednášok, divadelných predstavení a zdieľania sa.

Medzigeneračná zóna prepája staršiu generáciu s mladšou a okrem stretnutia generácií, ide hlavne o to, aby sa práve mladí a seniori zabavili medzigeneračnou osemsmerovkou, bubnovačkou, porovnali svoj bežný deň, preverili slang a archaizmy, zábavné bude sledovať šarišské príhody a pripovidky spolu s workshopom o starých nástrojoch.

Čo ponúkne detská zóna prezradila dramaturgička detskej zóny Simona Vlkovič Schurdáková: „Detská zóna ponúkne animované rozprávky, nebudú chýbať podnetné workshopy – ako si urobiť topánky, tašku, deti poteší divadlo Portál, bude sa čítať a tiež rozprávať o Bambuľkiných dobrodružstvách. O tých môžete hovoriť s legendou nášho filmu a kameramanom rozprávky Lacom Krausom. Okrem toho, prvých 20 detí, ktoré prídu do detskej zóny dostane dobrotu. Takže kto prv príde, ten prv melie ako sa vraví“.

Na filmovom festivale nemôže chýbať filmový workshop pre rodiny i nerodiny – pod vedením nekonvenčného a výborného režiséra Jarisa.

Za zaujímavosťa jedinečnosť považuje Peter Vlkovič: „nepochybne stretnutie 4 režisérov – bratov Šulíkovcov na jednom pódiu. Je to rarita a iste aj filmovo veľmi obohacujúce stretnutie“. Petr Horák predstaví ačkové festivaly v Európe. Vo svojej prednáške však neobíde Oscarov a dostane sa do Cannes i Clermont Ferrand – jedného z najväčších festivalov a trhov krátkeho filmu.

Peter Vlkovič veľmi nadšene a odporúčajúco hovorí o divadelnej zóne: „tak távám ponúkne fajnšmekerskú mododrámu v podaní Petra Brajerčíka pod hlavičkou Prešovského národného divadla. Ak ho registrujete len zo seriálu Horná Dolná, tak tentoraz uvidíte vynikajúcu hru o súčasnom videní sveta, vrelo odporúčam“.

Filmová zóna je spolu s Hlavnou zónou tou najdôležitejšou, lebo o film vlastne na tomto festivale ide. Čaká vás oveľa viac sekcií ako doteraz. Najlepšieho protagonistu v dokumentárnom filme vyberá odborná porota zložená z ľudí, umelcov i manažérov, ktorí majú k filmu čo povedať. Súťažná sekcia Wurst de la wurst, je parketou divákov. Práve tí, môžu rozhodnúť o víťazovi v tejto sekcii. A ďalšou zaujímavou časťou festivalu sú krátke filmy Mareka a Martina Šulíka z ich študentských čias.

„Hlavná zóna ponúkne veľa hudby, Thierry and Friends, Daniela Špinera s Martinom Geišbergom, The Sages a mnoho ďalších. Hrať sa bude už od 16.00 a novinkou tohto roka je polnočná hudba. V piatok 19. 7. to bude Freeborn Brothers z Poľska. V sobotu 20. 7. hrá Komajota. A keď už sme pri hudbe – „chapmanstick“ – špeciálny hudobný nástroj predstaví Peter Fedorčák,“ dopĺňa informácie o Hlavnej zóne Peter Vlkovič.. A nezabudne podotknúť, že hlavnými filmami večerov je v piatok Záhrada Martina Šulíka a v sobotu Ťažká duša Mareka Šulíka.

Tým, ktorí majú radi tajomno a prekvapenia je určené Síkrit kino – čo znamená skoro biblické – lebo vieme dňa, ale nevieme kedy, kde a čo sa bude premietať a to znamená, že svoje mobilné číslo necháte pri vstupe a esemeskou sa dozviete čo a ako. V každom prípade pôjde o film, ktorý na Slovensku ešte uvedený nebol, Takže k tomu všetkému – premiéra.

Okrem medzinárodnej súťaže krátkometrážnych a dokumentárnych filmov, originálnych súťažných sekcií máte možnosť vidieť rozhlasové umenie, ktoré sa bude prezentovať v samostatnej Rozhlasovej zóne či diskutovať s autormi filmov.Diváci majú možnosť vidieť aj najdlhší, viac ako sedemhodinový indický dokument o československej novej vlne pod názvom Czech Mate – Hľadanie Jiřího Menzela.

Filmová noc na hrade je typická pohodou a pozitívnou koncepciou, do ktorej prirodzene už od začiatku konania festivalu zapadol nápad občianskeho združenia Nový film - byť zodpovedným a ekologickým festivalom. K dispozícii sú zálohované poháre s logom Filmovej noci. A ten môžete používať počas celého večera na nápoje a nevytvárať zbytočný objemový a plastový odpad.

Peter Vlkovič tohtoročnú ponuku filmového festivalu na hrade sumarizuje takto: „Mimoriadne pútavé sú sprievodné akcie tohto ročníka, ktoré nezaostávajú za minulými – koncerty, workshopy, programy pre deti, výstavy, prednášky, čítačky, divadlo, stánky a tiež po prvý krát medzigeneračná zóna, ktorá by mala byť prepojením generácií a dvere otvorené majú seniori, pre ktorých je zabezpečená kyvadlová doprava až na hrad. Považujem Filmovú noc na hrade za podujatie pre celú rodinu. Areál totiž poskytuje mnoho príležitostí na turistiku, športové aktivity, opekačku a stanovanie a mimochodom, už 18. júla večer o 21.30 môžete vidieť film, tvorcov a hercov filmovej novinky Loli paradička v autokine na lúke pod Hradom Šariš - s autom aj bez auta."

