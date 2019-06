Hviezdy privedú do Trenčína ďalšie hviezdy

Nebudú to však už tradičné zápolenia futbalistov, hokejistov a iných športových osobností, ale najväčšie hviezdy podujatia si zložili vlastné tímy, ktorým prepožičali svoje mená. #HossaTeam, #BeroTeam, #GáboríkTeam a #DepetrisTeam budú tentoraz baviť všetkých fanúšikov.

V družstve Mariána Hossu sa tak predstaví nielen víťaz Stanleyho pohára, ale aj úspešná a obľúbená tenistka Dominika Cibulková, reprezentačný tréner Adrián Guľa, hokejisti Rastislav Pavlikovský, Andrej Sekera, futbalisti Dávid Hancko, Desley Ubbink, Hamza Čatakovič alebo Peter Varinský z Markízy.

Zdroj: AS Trenčín

Marián Gáborík privedie niekoľkonásobného majstra sveta a olympijského medailistu v kanoistike Juraja Tarra, hokejistov Milana Bartoviča, Martina Marinčina, volejbalistku Natáliu Dubovcovú alebo nádejného futbalového kanoniera Samuela Mráza.

Ibi Maiga, Marko Daňo, Richard Lintner, Denis Vavro alebo raper Pil C budú hájiť farby tímu s kapitánom Matúšom Berom. Ten sa bude môcť v ťažkých bojoch spoľahnúť aj na historicky prvú slovenskú majsterku Európy v thajskom boxe Moniku Chochlíkovú.

Kanonier David Depetris bude mať na svojej strane Marcela Hossu, Tomáša Tatara, Andreja Nedorosta, volejbalistku Andreu Štrbovú, majstra sveta v thajskom boxe Tomáša Tadlánka, či „markízaka“ Petra Fila.

Počas predchádzajúcich desiatich rokov sa AS Trenčín vďaka podpore desiatok firiem, stoviek športovcov a tisícov návštevníkov podarilo rozdeliť tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky, finančnú podporu vo výške viac ako 187 000 €. Pred rokom to bolo rekordných viac ako 40 000 €.

Hossa Team: Marián Hossa, Dominika Cibulková, Adrián Guľa, Rastislav Pavlikovský, Andrej Sekera, Dávid Hancko, Desley Ubbink, Hamza Čatakovič, Peter Kleščík, Adam Laczkó, Igor Šemrinec, Peter Varinský

Gáborík Team: Marián Gáborík, Juraj Tarr, Milan Bartovič, Martin Marinčin, Natália Dubovcová, Samuel Mráz, Lukáš Skovajsa, Joey Sleegers, Ante Roguljič, Marián Pišoja, Adrián Chovan, Tomáš Kurilla

Bero Team: Matúš Bero, Ibi Maiga, Marko Daňo, Richard Lintner, Milan Corryn, Jakub Kadák, Milan Kvocera, Monika Chochlíková, Denis Vavro, Pil C, Erik Feriančik

Depetris Team: David Depetris, Marcel Hossa, Tomáš Tatar, Andrej Nedorost, Andrea Štrbová, Martin Šulek, Osman Bukari, Adrián Slávik, Denis Chudý, Tomáš Tadlánek, Peter Filo

Program dňa sa začne o 11.00 h tradičným festivalom športov. Nielen vaše ratolesti, ale vy budete môcť ukázať svoj talent na hokej, florbal, hádzanú, aikido, footgolf, tenis, bedminton alebo sledge hokej a bocciu.

