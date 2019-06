Bratislava opať v centre svetovej pozornosti. Globsec priniesol do Bratislavy hneď dve svetové podujatia

Ak vám niečo hovorí svet startupov a zaujímate sa o mladých úspešných podnikateľov, určite vám niečo hovorí rebríček 30 pod 30, ktorý každoročne zostavuje medzinárodná spoločnosť Forbes ako ocenenie najúspešnejších svetových influencerov a podnikateľov do tridsať rokov. Možno ste ale nevedeli, že Forbes každoročne organizuje stretnutie stoviek takto ocenených mladých ľudí, ktorí tak majú príležitosť stretnúť podobne zmýšľajúcich kolegov z celého sveta a diskutovať o najdôležitejších otázkach našej bezprostrednej budúcnosti.

Preto vás možno prekvapí, že tohtoročný globálny summit pod 30 sa koná práve v Bratislave popri tohtoročnej celosvetovej konferencii GLOBSEC Bratislava Forum. Prečo si Forbes vybral práve Bratislavu ako svoje prvé miesto v Európe na zorganizovanie svojho globálneho podujatia?

Na Slovensku sa totiž koná jedna z najprestížnejších globálnych konfrencií GLOBSEC a Forbes sa rozhodol spojiť svoje podujatie s GLOBSECom. V spolupráci s Forbesom a jeho slovenským partnerom tak doniesli do Bratislavy stovky mladých inšpiratívnych podnikateľov, vizionárov a investorov z celého sveta. Globsec založil slovák Róbert Vass ešte ako študent medzinárodných vzťahov. Pôvodne študentská aktivita niekoľkých kamarátov, ktorá mala za cieľ pomáhať myšlienkam integrácie Slovenska do EÚ a NATO, sa postupne zmenila na jednu z najvýznamnejších akcií roka v našej zahraničnej politike. GLOBSEC Bratislava Forum, ktoré patrí medzi najväčšie a najrelevantnejšie fóra svojho druhu vo svete, dlhodobo posilňuje povedomie o Slovensku i Bratislave. Svojou činnosťou generuje každoročne tisícky pozitívnych správ o meste a krajine po celom svete. Samotný Globsec je úspešne rastúcou organizáciou, ktorá dnes priamo v Bratislave zamestnáva mladých ľudí 12 národností z celého sveta, ktorí z Bratislavy pomáhajú meniť svet.

Tento rok sem mimo iných prišli aj také významne mená ako Steve Forbes, tvorca hry Angry Birds - Peter Vesterbacka, či napríklad Michel Barnier - hlavný vyjednávač EÚ pre Brexit a kandidát na šéfa Európskej komisie, či napríklad bývalý majster sveta F1 - Nico Rosberg.

Aj vďaka tejto spolupráci sa Forbes rozhodol organizovať svoj prvý globálny “Under 30 Summit Global Retreat” práve u nás a to v roku 30 výročia Nežnej revolúcie. Demokratické zmeny, ktoré našu spoločnosť vrátili do vyspelej Európy, umožnili aj na Slovensku vzniknúť viacerým vynikajúcim svetovým projektom, a ako sa ukazuje, Globsec je jednoznačne jedným z tých, na ktoré môžeme byť my na Slovensku hrdí.

Zdroj: SB

